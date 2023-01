Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 23 al viernes 27 de enero del 2023

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el horóscopo semanal en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta tercera semana de enero, en lo que corresponde del lunes 23 al viernes 27 de enero del 2023.

Aries

Vivirás una semana de muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo, por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a decidir. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre se busca problemas donde no los hay, así que a mantenerse tranquilos y con buena actitud. Tendrás un viaje imprevisto por cuestiones de trabajo, el cual será muy rápido pero provechoso y te dejará buenas relaciones públicas. Días de estar con muchos nuevos proyectos de trabajo y cierre de contratos; la abundancia tocará a tu puerta en esta semana. El día miércoles tendrás una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Vendrá un golpe de suerte con los números 09, 21 y 34. Usa más los colores azul o amarillo, eso hará que aumente tu suerte.

Tauro

Tendrás suerte en esta semana por cuestiones de nuevos proyectos de trabajo o te invitarán a un negocio, trata de analizarlo bien y recuerda que tu signo siempre piensa en hacer dinero. Te buscará un familiar para invitarte a una fiesta familiar. Realizarás exámenes de tu escuela universitaria y decidirás tomar un diplomado, eso te servirá para tu futuro. En estos días empezarás a hacer más ejercicio para escapar del estrés. Recibirás una propuesta de amor formal o por fin tendrás una pareja que te hablará de estar en un compromiso. A los solteros les llegarán varias invitaciones para salir a cenar o pasar una noche de pasión. Cuídate de problemas con tu carácter o trata de medir las consecuencias de tus actos. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 88. Intenta usar zapatos nuevos para pisar la suerte toda la semana.

Géminis

Tomarás decisiones importantes que afectarán tu entorno laboral, recuerda que tu signo siempre está en busca de progresar y siempre sentirse importante; no lo dudes, se te dará lo que tanto deseas. Cuídate de chismes a tu alrededor, tu signo levanta muchas envidias, por eso trata de ser más discreto con tus éxitos y planes. Recibirás la invitación para salir de viaje por cuestión de tu pareja. Te someterás a unos estudios médicos y todo te saldrá excelente. No olvides que siempre debes terminar lo que empiezas y más en cuestión de estudios.Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 70. Usa algo de oro o plata para que la suerte esté presente contigo más tiempo. Géminis atravesará por una época de abundancia, ponte ropa de color azul fuerte y blanco para que atraigas la suerte. Recibirás como regalo una mascota.

Cáncer

Días de estar con nuevas ideas para tu trabajo o negocio, recuerda que tu signo de agua te hace ser muy creativo y siempre innovar para crecer en lo profesional. Esta semana habrá una junta en cuestiones de cambios laborales positivos, solo evita imponer tu decisión, lo mejor que puedes hacer es solo opinar. Vivirás tiempos de ahorro y analizarás un cambio en tus gastos; trata de invertir en tu persona o en tu casa, pues eso es la mejor inversión. Recibirás una propuesta para vivir en pareja y formar un hogar, recuerda que tu signo siempre busca sentirse amado y protegido. Cuida a tu familia y evita alejarte tanto de ellos, necesitan tu protección. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo o emprenderás un nuevo negocio. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30, tus colores son amarillo y verde.

Leo

Habrá energías revueltas a lo largo de la semana, esto significa que tendrás algunas dificultades en tu trabajo o negocio, así que te recomiendo tratar de solucionar todo de la mejor manera y cuanto antes para evitar cargar con situaciones complicadas. Vivirás días de cambiar personal de tu área de trabajo o hacer contrataciones nuevas. Recibirás una invitación para salir de viaje en el mes de marzo, acéptalo, te irá de lo mejor. Arreglarás un crédito de coche, harás pagos de gobierno y decidirás someterte a una cirugía estética. Recuerda que tu signo es el rey de la selva y siempre necesita verse excelente. Los Leo que están en pareja hablarán de un compromiso firme en su relación, les llegará un regalo que no esperaban como un anillo. Tus números de la suerte son 03 y 48, y trata de usar más los colores naranja o amarillo.

Virgo

Será una semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar y días de tomar decisiones en el ámbito laboral. Pagarás tu tarjeta de crédito y comprarás muebles para tu casa. Cuídate de las depresiones o problemas de nervios, solo trata de entender que todo lo que te pasa es para acumular experiencias y ser más fuerte, no dejes que los malos pensamientos invadan tu mente. Por fin encontrarás a la persona ideal y decidirás vivir en pareja. A los Virgo solteros les vendrá un amor que será muy compatible del signo Aries o Sagitario para irse de viaje. Te invitarán a trabajar en gobierno o proyectos políticos. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio, recuerda que tu signo es muy vanidoso, y como te ven, te tratan. Tendrás un golpe de suerte el día martes. Tus números de la suerte son 01, 20 y 77.

Libra

Será una semana de mucho trabajo y problemas en asuntos legales, trata de no acelerarte tanto. Recuerda que tu forma de ser a veces atrae más las dificultades, piensa dos veces antes de tomar acción. Te llegará una sorpresa de un amor que te hará muy feliz, tu signo está en la etapa de formalizar su relación de pareja. Sigue con la dieta y el ejercicio. Te invitarán a un viaje para Semana Santa, acepta. Recibirás un dinero inesperado por una comisión o venta. Decides cambiarte de casa. Si no te valoran en el trabajo, es mejor que busques nuevos horizontes, mereces algo mejor en tu vida laboral. La mujer Libra irá a revisión médica por hormonas y el hombre Libra tendrá complicaciones de presión alta. Serás padrino en una boda. Tus números de la suerte son el 07 y el 66, y tus colores de la fortuna el naranja y el verde.

Escorpión

Esta semana tendrás mucho trabajo y juntas con tus jefes para nuevos proyectos en los que serás parte importante. Cuídate de envidias y recuerda que tu signo brilla mucho, y eso le molesta a tus compañeros. Usa algo de plata como un anillo o cadena para alejar el mal de ojo. Arreglas papeles de hacienda o haces pagos de un crédito. No discutas con tu expareja, recuerda que hay personas que no pueden separarse de ti, pero trata de dialogar y dile que eso ya no puede ser. Recibirás una sorpresa de un nuevo amor. Cuida tu estómago. El martes tendrás una revelación divina que te será de mucha ayuda, por lo que sería bueno que prendas una vela roja y pidas lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda. Te propondrán un negocio de asesoría o comercio. Tus números son el 31 y el 40, y tus colores el azul y rojo.

Sagitario

Iniciarás una nueva etapa, recuerda que Dios pone los momentos ideales para ser felices. Firmarás un contrato nuevo o alguna renovación laboral. Ahorra para futuros pagos. Un familiar te pedirá prestado para una emergencia. Tramitarás tu licencia o pasaporte, es importante porque lo ocuparás pronto. Ten constancia en tu vida laboral, eres muy bueno para empezar negocios, pero cuando te aburre decides hacer otra cosa. Decides tener estabilidad con tu pareja y te invitará a una cena romántica. Los Sagitario solteros saldrán con amigos con derecho, nunca están solos por su carisma y sensualidad. En cuestiones médicas todo saldrá bien. Regresa a los estudios o termina tu carrera universitaria. Los números de la suerte que te acompañarán esta semana son el 21 y el 55, tus colores son el blanco y verde.

Capricornio

Será una semana en la que te reinventarás. Recuerda que tu signo tiene una capacidad feroz para salir adelante de los malos momentos, tomarás la mejor decisión. Si no te gusta tu trabajo, puedes buscar otro donde te sientas más útil y con miras de prosperidad, recuerda que los astros estarán de tu lado. El amor verdadero tocará tu puerta y formalizarás una relación. Los Capricornio solteros conocerán un amor nuevo. Harás pagos de última hora y tramitarás algo relacionado con tu seguro o Hacienda. Cuida tu estómago, no guardes corajes. No prestes dinero para que no te roben la suerte. Pagas una inscripción, ten en cuenta que tu signo siempre busca saber más. Te comprarás algo para una fiesta y sabrás de un viaje familiar o alguien cercano. Tus números son 06, 30 y 76. Viste de rojo o naranja.

Acuario

Tendrás la fuerza para lograr todo lo relacionado con negocios y trabajo. Es una época de crecer en lo económico y más con esa energía renovadora por la celebración de tu cumpleaños, anímate a celebrarlo. Serás un líder en todo lo que realices, durante esta semana llena de cambios fuertes. En el amor decides si te vas o permaneces. Recuerda que ser impulsivo y no controlar la pasión de tu fuerza puede traerte tropiezos en la vida, aprende a dominar tu carácter. Recibirás una sorpresa en el amor y un regalo especial de cumpleaños. Decides cambiar de look, algo que te hará ver bien y piensas en realizarte alguna operación estética. Tu mente estará muy elevada esta semana, por eso tendrás que tener cuidado en lo que pienses, porque se hará realidad. Tus números son el 04 y el 15, y tu color es el amarillo.

Piscis

Esta semana será de renovación personal, te darás cuenta que es tiempo de madurar y encontrar un mejor trabajo. Un nuevo amor te invita a cenar y para los Piscis que se encuentran en una relación serán días de comprometerse. Los Piscis casados pronto serán padres y se sentirán muy felices por la noticia. No seas tan rencoroso y empieza a perdonar para que no te cargues con problemas que no son tuyos. Tu signo tendrá la oportunidad de tener revelaciones divinas y mucha ayuda de su ángel de la guarda. Ten cuidado con los pagos atrasados. Tu signo son dos peces encontrados y eso te hace sentir inestable, por lo que es bueno que salgas a caminar o meditar. Te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte o visa. Tus números son el 08 y el 21. Usa mucho perfume y los colores verde y rosa.