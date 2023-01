Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 20 al 22 de enero del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 20 al 22 de enero del 2023.

Aries

Viernes de analizar los cambios necesarios para estar mejor en tu vida personal, recuerda que estás en tu periodo de tomar decisiones radicales y crecer más en lo profesional. No tengas miedo al futuro porque tu signo es el líder y siempre podrá ser el primero en todo lo que se proponga. Será un fin de semana de mucha diversión y fiestas. Saldrás de viaje por paseo y visitarás a tus familiares, por lo que la pasarás excelente. Te someterás a unos arreglos estéticos. Cuídate de los problemas en el cuello y la espalda, deja de lado el estrés. Harás trámites de pagos de tu escuela y colegio de tus hijos. Vivirás un sábado de trabajo atrasado y te pondrás al corriente. Recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 17 y 88. Un amor del signo de Capricornio o Tauro te buscará para salir.

Tauro

Fin de semana de estar con muy buena energía a tu alrededor para realizar tareas de tu casa y trabajo. A tu signo lo domina todo lo relacionado con cuestiones de trabajos propios y es muy bueno para hacer dinero; estás a tiempo de lograrlo. No te estanques y atrévete a emprender. Te invitarán a una fiesta de tu trabajo, pero intenta no tomar mucho alcohol y no platiques tus situaciones personales. Seguirás con el ejercicio y dieta, ya te ves mejor. Con tu pareja seguirás muy estable y formal. Acudirás al dentista el sábado. Llegarán unos amigos de fuera de la ciudad para festejar. Cuídate de un amor del pasado que hablará de ti por despecho, trata de quedar en paz en tus relaciones. Tus números de la suerte son 05 y 19, juégalos el viernes, tu día de la suerte. Prende una veladora este viernes para que te llegue la abundancia.

Géminis

Este viernes recibirás buenas noticias y te invitarán a trabajar en un proyecto nuevo que te hará sentir de lo mejor. Trata de aceptar todas las oportunidades que se te presenten, estás en tu etapa de construir un patrimonio en tu vida. En el amor, tendrás problemas con tu pareja por culpa de celos y traiciones amorosas; siempre trata de resolver todo en tu vida personal, recuerda que Géminis tiene un cambio de sentimientos constante. Si observas que ya no se entienden, dense un tiempo solos. Te buscarán tus padres para pedirte ayuda económica y apoyo moral. Recibirás una invitación el sábado para salir con una nueva pareja del signo de fuego. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 21 y 30. Tu mejor día será el sábado, por lo que te recomiendo jugar a la lotería, pues será un día de prosperidad.

Cáncer

Fin de semana de estar con muy buenas compañías y hablarás de estar enamorado, recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre necesitas estar con una pareja para avanzar en la vida. Te llegará un dinero extra el viernes con los números 08 y 33 ,y será un día de mucha suerte para tu signo en todo, así que trata de ponerte ropa de color rojo o naranja para que tu energía positiva esté más fuerte. Será un sábado de acudir a un curso de misticismo, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado con lo sobrenatural, lo que te ayuda a defenderte de las energías oscuras que te rodean. Cuídate de dolores de estómago o intestino. Empieza ya a comer más saludable. Te buscarán para hacer pagos atrasados. Cuídate de los pensamientos negativos y rencores. A los solteros les vendrá un amor muy compatible del signo Virgo o Escorpión.

Leo

Viernes de transformación total de tu vida, recuerda que tu signo es muy intenso en todo lo que realiza y por eso este mes de enero llevarás a cabo las renovaciones de tus energías positivas para estar mejor. Deja atrás a todas esas amistades y amores tóxicos que solo te buscan cuando te necesitan. Será un viernes de juntas de trabajo y cambios de puesto para proyectos nuevos en la empresa. Te hablarán para hacer unos pagos pendientes. Comprarás un boleto de avión para visitar a tu familia en el mes de marzo. Realizarás una pequeña remodelación en tu casa, lo que te ayudará a atraer abundancia. Seguirás con tus cursos de idiomas los sábados, pues pronto te irás a vivir al extranjero. Domingo de comunicación divina y convivencia con la familia. No dejes de perseverar y lucha por conseguir todos tus objetivos.

Virgo

Vivirás un fin de semana de análisis de un cambio de trabajo para ganar más y crecer económicamente. Recuerda, amigo de Virgo, que estás a tiempo para crecer en cuestión profesional y tener tu propio negocio, ya no pienses y hazlo. Recibirás un requerimiento de Hacienda para hacer unos pagos o aclarar documentos. Realizarás un trámite de migración y sacarás tu residencia extranjera. Recuerda que a tu signo lo domina mucho la comunicación y el diseño, por lo que tratas de tomar un curso los fines de semana para crecer en lo personal. Continuarás muy estable con tu pareja actual y para los Virgo solteros vendrá un amor fugaz y apasionado. Recuerda que no debes quedarte en el camino, mejor sigue con tu proyecto de vida. Tus números de la suerte son 01 y 20, y tu mejor día, el domingo.

Libra

Viernes para quitar de tu vida todo lo que no necesitas y hacer una metamorfosis total para renovar tu espíritu. Recuerda que estás en tu mejor año, por lo que incluso encuentras el amor verdadero; y si ya lo tienes, vas a formalizar tu relación, así que renueva todo alrededor tuyo como cambio de look, de alimentación, sigue con el ejercicio, abre un negocio y busca ser más autosuficiente. Te buscan tus padres para que les ayudes en cuestiones de una enfermedad. Tendrás una revelación por parte de tu ángel de la guarda, por eso debes prender una veladora blanca para tener más comunicación divina. Te llegará dinero extra gracias a un premio en la lotería con los números 03 y 17. Será un fin de semana de mucho trabajo y para sacar tareas pendientes. Te invitan a salir el sábado a una fiesta y te divertirás mucho.

Escorpión

Fin de semana de tener la oportunidad de crecer en tu vida personal y consolidar ese amor con tu pareja. Recuerda que tu signo es agua y lo domina lo sentimental, en estos días se concretará lo que tanto anhelas: una familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 77, tu mejor día será el viernes. Trata de no comer tanto y sigue con la dieta para que te veas súper cuando vayas a la playa en marzo. Recibes un bono y te pagan un dinero que te debían. Debes controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos, recuerda que tu cerebro a veces te autosabotea, así que mantén la calma, que todo va a salir de lo mejor. Haces planes para comprar un departamento o cambiar de casa. Tienes junta con tus jefes para un cambio muy positivo en estos meses. Desconfía de los vecinos o trata que no sepan mucho de ti porque te envidian.

Sagitario

Estos días tendrás la oportunidad de arreglar los trámites legales que tienes pendientes, recuerda que siempre es mejor resolver todo en su momento para que no pierdas la tranquilidad. No seas tan obsesivo en el amor, tú relájate y disfruta a tu pareja, ten presente que si es para ti, nadie te lo va a quitar, mejor vive tu relación amorosa. Te invitarán a salir de viaje a una playa en marzo. Sigues con la dieta y el ejercicio. En el amor, a los Sagitario que están solteros les va llegar alguien de Aries o Virgo que será muy compatible para empezar algo. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que eres como el Sol, tu luz es muy fuerte y eso opaca a los demás. Tus números mágicos son 29 y 70, y tu mejor día el domingo. Cuidado con las traiciones de amores del pasado, no olvides que debes cerrar ese círculo.

Capricornio

Fin de semana de tener mucha prisa por salir adelante y crecer en cuestiones económicas, enero será muy bueno en temas de ingresos, pero debes tener cuidado con los problemas de deudas pasadas. Te invitan a dar una clase de tu carrera profesional este sábado. Eres muy bueno para hacer que los demás hagan lo que decidas, por eso tienes puestos de jefatura y cargos políticos. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren. Te encuentras con un examor que hace tiempo no veías, pero es para cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 30. Ten cuidado con las envidias y trata de no aceptar nada de personas del trabajo, hay gente mala alrededor, trata estar alerta siempre. Te vas de vacaciones y las disfrutarás mucho, te busca un amor de Aries o Libra para formalizar.

Acuario

Este domingo tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 04, y 15, tu color es el azul. El fin de semana tendrás mucho ánimo para salir adelante y empiezas a sentir la buena vibra de tu cumpleaños. Las energías se están renovando para tu bien, no dudes en hacer fiesta, que todo mundo va a ir y te regalarán muchas cosas bonitas. Pero debes tener cuidado con amores del pasado que te buscarán solo para molestar y querer volver, recuerda que es mejor cerrar el círculo y buscar el amor en donde te sientas pleno. Vienen varios cambios en cuestiones de trabajo y habrá movimientos de puesto. Cuídate de dolores de espalda y cuello porque hay mucha energía negativa, trata de darte baños de agua bendita con sal en grano. En cuestiones de dinero, terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente.

Piscis

Fin de semana para arreglar papeles profesionales y de tu trabajo, así que es tiempo de poner orden a tus cosas personales. Te llega dinero extra para hacer unos pagos atrasados. Te invitan a un trabajo este sábado para que tengas más dinero en este momento que lo necesitas. Cuídate de chismes de tu expareja, es mejor ya no buscarla y dejar que eso se quede en el pasado. Conocerás un amor nuevo este fin de semana que será del signo de aire y te dará muchas alegrías. Te compras boletos de avión para salir de viaje en abril. Pagas todas las deudas de tu tarjeta de crédito. Debes seguir con el ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente. Te compras ropa y cambias de look. Tus números de la suerte son 38 y 99, y tu mejor día es el domingo.