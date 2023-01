Coreano viajó a Bolivia para conocer a su novia virtual y ella lo bloqueó: habría usado foto falsa

Las relaciones a distancia han existido a lo largo del tiempo, anteriormente se usaban cartas, postales, teléfonos alámbricos con poca extensión de llamada, pero igual se lograba contactar a la persona deseada. Hoy en día, gracias al Internet, es mucho más fácil tener una relación cibernética.

Seonyong Lee: “Ella me ha bloqueado”

Un joven coreano se adaptó a una relación a distancia con su novia, sin embargo decidió viajar a Bolivia para conocerla sin sospechar que la joven lo bloquearía de las redes sociales para no verlo por utilizar una foto falsa. La policía abrió una investigación al caso por presunta estafa.

Seonyong Lee es un joven coreano, quien llegó a Bolivia el pasado fin de semana, luego de hacer una parada en Chile. Pero su historia alcanzó notoriedad pública al conocerse su verdadero motivo de viaje: había encontrado el amor con una joven de Bolivia llamada Mary.

El joven asiático estaba llorando en un bus que recorría La Paz, según cuenta Unitel, con testimonios de pasajeros bolivianos. Al explicar su motivo de llanto, el joven reveló que tenía una relación amorosa a distancia con Mary, a quien conoció por primera vez a través de una aplicación para aprender idiomas.

Seonyong Lee (YouTube: Noticias Bolivisión)

En declaraciones a medios bolivianos, el joven explicó que Mary lo había bloqueado de todas las redes sociales y que no podía llegar a ella porque no conocía su dirección.

La policía abrió una investigación por presunta estafa

“No puedo contactarme con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado, yo no comprendía bien la situación, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mary, yo no soy así más. Yo ahora pienso mucho mejor, ahora soy otra persona”, señaló el coreano, quien habla español debido a unos estudios que realizó en Chile.

Aunque no preciso el motivo de la ruptura, internautas sospechan que usó una foto falsa como imagen propia.

Seonyong Lee suplicó ante las cámaras, visiblemente arrepentido y le pidió a Mary que pensara bien la decisión.

“Vuelve a mí, Mary. Perdón por atarearte tanto, no era mi intención ni nada. Ahora estoy haciendo todo aquí y tú lo vas a ver pronto, cree en mí”, dijo el surcoreano. “Mary, tú me cambiaste mi vida, tú me sanaste mis heridas. Yo antes no te comprendía bien, por eso te hice daño”.