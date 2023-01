Kevin Spacey recibe este prestigioso premio de actuación pese a sus escándalos sexuales

El polémico Kevin Spacey parece haberse recuperado de los escándalos que le habrían costado su carrera; o al menos lo habría hecho ante los ojos del cine internacional. Y es que, este lunes, el Museo Nacional de Cine de Italia otorgó a Spacey un galardón por su trayectoria, pese a los cargos por abuso sexual que ha enfrentado el actor desde hace ya varios años.

La institución italiana honró al actor de 63 años con el premio “Stella della Mole” por su “filmografía, su contribución estética y de autor y al desarrollo del arte dramático”, según un comunicado. En su discurso, Spacey agradeció al Museo de Cine por invitarlo a la ceremonia:

“Me siento bendecido, agradecido y humilde, y mi corazón está muy lleno esta noche hacia el Museo del Cine por haber tenido le palle (las agallas) de invitarme esta noche”, expresó el actor, de acuerdo con el medio Deadline.

Antes del evento honorífico, organizado en la ciudad de Turín este 16 de enero por la noche, Spacey habló con la prensa italiana, incluida la agencia de noticias local Ansa, y negó haber estado manteniendo un perfil bajo desde las acusaciones de 2017. “Vivo mi vida todos los días, voy a restaurantes, conozco gente, conduzco, juego tenis, siempre he logrado conocer gente generosa, genuina y compasiva. No me he escondido, no me he ido a vivir a una cueva”, aseguró.

Sin embargo, y como era de esperarse, usuarios en las redes sociales expresaron su indignación por el reconocimiento a Spacey, al ser este una figura pública con graves acusaciones por delitos sexuales.

Este evento honorífico ocurrió solo tres días después de que el actor se declarara inocente de siete nuevos cargos relacionados con agresiones sexuales en el Reino Unido. Ahora se estableció una nueva fecha de juicio, fijada para junio de 2023, en donde será juzgado por otros cinco cargos de abuso sexual previamente procesados.

Por su parte, Vittorio Sgarbi, subsecretario de cultura de Italia, se pronunció a favor de Spacey para el periódico de la ciudad de Turín, La Stampa: “Debido a todo lo que pasó, perdió su reputación y su carrera se vio interrumpida. Todo esto por haber sido acusado de ser un maníaco sexual, algo que ningún tribunal ha juzgado nunca como cierto”.