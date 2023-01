Horóscopo de hoy: martes 17 de enero para cada signo del zodiaco

Aries

El cansancio y el estrés te tienen agobiada y eso repercute en tu desempeño laboral. Tienes que buscar de recuperarte porque hay negocios que inicias que necesitan de todo tu esfuerzo y determinación para sacarlos adelante. En el amor, tienes un buen tiempo sola y eso te desespera. Disfruta de esos momentos porque son para dedicarlos a ti, a la reflexión a tu paz mental. Ya llegará la persona que haga latir tu corazón como lo deseas.

Tauro

Los negocios marchan muy bien, pero tienes la sensación de que no es así porque no ves que tu economía avance. Tranquila, es cuestión de tiempo que empieces a ver los frutos. Recuerda que este mes es muy lento y además va saliendo Mercurio retrógrado. Los próximos días las cosas van a cambiar. En el amor, esa persona que te gusta es muy tímido, así que si tú no tomas las iniciativas lo puedes perder. No es lo natural que tu lo hagas, pero toca atreverse y tu tienes ese carisma y voluntad para hacerlo.

Géminis

Tu actitud positiva ha sido la mejor arma para sacar adelante ese negocio que con toda confianza colocaron en tus manos. Así que no te mortifiques por el qué dirán y sigue adelante. Los demás lo que buscan es tumbar todo el trabajo que con tanto esfuerzo has logrado, así que déjalos a ellos con sus pensamientos y tu enfócate. En el amor, llega a tu vida un viejo amigo desde tierras lejanas y te sorprenderás con lo que te va a confesar. Prepárate porque va a cambia tu vida y te vas a sentir muy feliz porque es un regalo de la vida.

Cáncer

En el plano laboral estás pasando por un momento muy difícil, pero debes sacar de ti toda la paciencia para superarlo porque todo este terremoto va a pasar. Ya sale Mercurio retrógrado y las cosas van a empezar a tomar un rumbo distinto. En el amor, afrontas con tu pareja una situación muy difícil. Necesitas mucha fuerza de voluntad para tomar una decisión. Cualquiera sea el motivo piensen siempre en las cosas que los hizo enamorarse y unirse.

Leo

En el plano laboral debes tomarte con calma algunos fracasos con los negocios. Es una situación momentánea que va a cambiar y que en el futuro le verás los frutos. Vas a ir saliendo de esos días difíciles y vendrán otros proyectos que con las estrategias que tienes en mente serán exitosos. En el amor, sal del aburrimiento, planifica un viaje, busca la manera de divertirte porque no todo es trabajo y la vida es una sola. En esa aventura conocerás a alguien que te hará latir el corazón.

Virgo

En el plano laboral te sientes estancada y estás buscando nuevas ofertas. No es el momento de irte, espera que pronto te harán propuestas y así podrás tomar la decisión de moverte para lograr tu crecimiento profesional. Por ahora, mantente con mucha prudencia, esfuérzate un poco más y esquiva los obstáculos lo más que puedas. En el amor, hay un amigo que te busca para que lo ayudes con alguien, pero cuidado porque por ayudarlo te puede involucrar en una situación muy oscura. No estás para esas cosas, sino para estar tranquila y en paz contigo misma.

Libra

Brillas en el plano profesional y recibes todas las felicitaciones de tus superiores por lograr arrancar un proyecto que estaba detenido. Los astros están a tu favor. Pero mucho cuidado con las habladurías y chismes de algunos compañeros que pueden dañar el ambiente laboral. Solo tú lo puedes detener. En el amor, no dejes que terceros se inmiscuya en tu relación de pareja. Arreglen sus diferencias y saquen a las familias de esta situación. Busquen la reconciliación entre todos.

Escorpio

Tienes que reflexionar sobre el rumbo que quieres tomar con respecto a tu vida profesional. Si te sientes estancada, ábrete a nuevas oportunidades. No van a llegar solas, las tienes que buscar. Quedarte de brazos cruzados, simplemente lo que hace es conformarte con lo que tienes y tu debes aspirar a más. En el amor, sal, diviértete que en esos reencuentros conocerás gente que te ayudará a buscar un rumbo diferente a tu vida. Pide ayuda a tus amigos, ellos también te darán el mejor consejo.

Sagitario

Tendrás una reunión donde serás halagada por tu buen desempeño en los negocios. Pondrán en tus manos nuevos proyectos que sacarás adelante con mucho éxito. Será un día lleno de felicitaciones y buenos augurios, así que disfrútalo. En el amor, están pasando por algunas dificultades económicas y tu pareja te ofrece ayuda. Permítele estar a tu lado y colaborar. Es sano para la relación. Para nada eso te va a ser menos que nadie, por el contrario, es solo un empujón que necesitas.

Capricornio

Aprovecha que estás en una muy buena racha con los negocios. Invierte, pero hazlo con prudencia y siempre leyendo las letras chiquitas de los contratos para que no te lleves sorpresas. Espera unos días más que ya sale Mercurio retrógrado para tomar una decisión. No desesperes. En el amor, quieres armonía en tu vida y la relación en la que estás ahora te tiene agobiada. O terminas con esa situación o caerán en un círculo vicioso. Tu necesitas a tu lado alguien que te valore y te respete, tenlo presente siempre.

Acuario

El ambiente laboral ha mejorado del cielo a la tierra y eso ayuda a que los negocios avancen y se consoliden. Estás en un buen momento económico, aprovecha para ahorrar. No dejes que el ambiente laboral se te escape de las manos. Ejerce el liderazgo para que las cosas sigan el mejor rumbo. En el amor, tendrás el apoyo incondicional de tus amigos para pasar el trago amargo de la ruptura con tu pareja. Tranquila que esto solo es momentáneo.

Piscis

Muchos problemas han provocado que algunos negocios fracasen, pero tu carisma e inteligencia harán que de la noche a la mañana las cosas cambien para mejor. Tu eres inteligente, sabes cuál es el camino y las estrategias que debes tomar. En el amor, tienes que ser muy prudente y pensar muy bien cómo reaccionar ante las nuevas exigencias de tu pareja. Pero no permitas desconfianza ni impulsividades porque allí si tendrá que poner los puntos claros.