El drama de la mujer con trasero más grande del mundo: lleva 7 años soltera porque los hombres “le tienen miedo”

Natasha Crown es una joven de 29 años que su sueño siempre fue convertirse en la mujer con el trasero más grande del mundo. Sin embargo, esa búsqueda le trajo problemas y lamentos, ya que aseguró que lleva siete años soltera debido a que los hombres temerían estar con alguien como ella.

El drama de la mujer con trasero más grande del mundo

La modelo e influencer está cerca de realizarse su sexta intervención para lograr su meta de ser la mujer con el trasero más grande del mundo.

Pese a la satisfacción que le trae esto, también le provoca problemas ya que asegura que su estilo de vida le trae complicaciones en el plano amoroso.

En ese sentido, participó en un programa de YouTube llamado Hooked on the Look, en donde fue parte de una cita a ciegas, según lo consignado por Upsocl.

“Mi última relación fue hace siete años. Soy bastante extremo, así que creo que la gente me tiene miedo. Es aterrador para los hombres. Tienes mi personalidad y luego tienes mi cuerpo y luego tienes todo lo demás encima de eso. Es extremo. Voy a tener el trasero más grande del mundo. Ese es mi objetivo y lo voy a alcanzar”, relató la joven.

Allí afirmó además que ha gastado cerca de 150 mil dólares en cirugías, siendo la primera cuando tenía 20 años y la quinta y última en diciembre del 2021.

Lamentablemente, su experiencia en el programa no fue buena y la cita no prosperó que para que la relación se extendiera.

“Entiendo, es demasiado para él, es difícil manejar todo el grosor, todas las curvas en los lugares correctos”, concluyó Crown.