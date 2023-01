3 fragancias con calidad olfativa de larga distancia

Muchas veces pasa que nos enamoramos del aroma particular de una fragancia determinada, pero cuando se usa la intensidad, durabilidad y alcance no era el mejor esperado de todo. O viceversa, su alcance es bastante bueno, no obstante, su duración desaparece a los pocos minutos de su aplicación.

Con estas tres presentaciones que conocerás a continuación encontrarás la calidad olfativa que anhelas, más la duración y sobre todo, alcance necesario para que siempre resaltas en tu entorno sin ningún tipo de problemas.

Lattafa Khamrah

Desde su presentación principal de la botella, este perfume comienza a simpatizar fuertemente y su accesibilidad en precio la hace mucha más apetecible en el mercado. Desde el primer momento de su salida, el olor resalta por su cremosidad, sin embargo, cuando de a poco va secándose es cuando más protagonismo toma su alcance olfativo que se mantiene activo fácilmente entre quince a dieciocho horas en la piel.

Lanzada en el 2022, las Notas de Salida son canela, nuez moscada y bergamota; las Notas de Corazón son dátiles, praliné, nardos y Mahonial; las Notas de Fondo son vainilla, haba tonka, mirra, benjuí, Amberwood y Akigalawood.

Andraus Parfums Heavenly Place

Considerado como un perfume nicho, desde su creación el pasado enero del 2022, este perfume a intercalado significativamente en el mercado norteamericano gracias a su potencia con respecto a la calidad a larga distancia y durabilidad. Su cardamomo fresco y sus notas marinas cítricas la hacen bastante resaltante por contar con una estela pesada desde su arranque y con un alcance de entre doce a quince horas.

La Nariz detrás de esta fragancia es Patrick Bodifee, con Notas de Salida de mandarina, agua de mar, toronja (pomelo), bergamota, hoja de laurel, jengibre, mejorana y azafrán; las Notas de Corazón son cardamomo, clavos de olor, rosa, violeta y geranio; las Notas de Fondo son cedro, pachulí, vainilla, ámbar y flor de cuaba blanca (madera de amyris).

Valentino Uomo Intense

Su ADN rememora las ediciones exquisitas del pasado de la línea Valentino, así que, si estás buscando un conglomerado de fragancia de dicha marca, estás en presencia del perfume ideal. Es una aroma potente, interesante y llamativo ya que su aroma cálido, amaderado e intenso la convierten en la ideal para ser usada en largas jornadas nocturnas de reuniones y fiestas, con una prolongación de entre ocho y diez horas en la piel y un par de horas más en la ropa.

Perteneciente a la familia olfativa Cuero para Hombres y lanzada en el 2016, las Notas de Salida son mandarina y esclarea; las Notas de Corazón son iris y haba tonka; las Notas de Fondo son vainilla y cuero.