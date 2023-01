Abuelo de 96 años causa sensación en TikTok bailando con su nieta

No hay duda de que la juventud no está en la edad sino en la personalidad. Esto justamente es lo que demuestra un abuelo que está causando furor en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde su nieta, la bailarina, modelo y actriz española @Mimigarcíasurandy lo acompaña con divertidos videos.

Ella, como toda una vedette, aparece con ropa muy ajustada y sexy al lado de su abuelito. El señor Joan, con bastón en mano, hace a su manera los pasos que ella le indica y el resultado es bastante divertido.

No hay mejor terapia que la compañía y el amor, es por ello que Mimi le está poniendo al cien por ciento a estos clips, no solo para alegrar la vida de su abuelito, sino para inspirar a muchas personas de la tercera edad a no renunciar a la diversión sin importar las circunstancias.

“A mi abu ahora mismo lo que le da vida y le hace más feliz es esto, así que lo seguiremos haciendo si está en sus posibilidades”, dijo la actriz. Se conoció que ella se hace cargo completamente de Joan, lo lleva a sus médicos y compra sus medicamentos con todo amor hacia él. Para la Tiktoker con más de 500 mil seguidores, Joan es el “abuelito con más Flow”.

Joan ya pronto cumplirá 97 años y forma parte de un interesante grupo de abuelitos que se han desinhibido en las redes sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, está el caso de la abuelita Lilian Droniak, que hace chistes sobre su edad y hasta mostró la ropa que desea lucir cuando muera.

En el caso de Joan, lo que más le gusta es bailar y tal parece que no tiene filtros, porque no le importa si le ponen reguetón o electrónica, él disfruta las coreografías y no ha faltado el momento en que se ha caído sentado en el sofá al no poder alcanzar los movimientos de su nieta. El material acumula más de 5 millones de reproducciones.

