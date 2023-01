Jugadora de hockey deja el deporte para incursionar y triunfar en OnlyFans

Es una realidad que cada vez más famosos, influencers y personas comunes emprenden en OnlyFans, con la finalidad de ganar algunos dólares y darle un giro a su calidad de vida.

De esta forma, es común encontrar a actrices, deportistas, exatletas, profesionistas y estudiantes en la plataforma.

De hecho, las mujeres que practican o practicaban algún deporte suelen tener mucho éxito en la plataforma de contenido para adultos.

Mikayla Demaiter, la exjugadora de hockey que la rompe en OnlyFans

Prueba de ello es Mikayla Demaiter, una joven de Canadá, oriunda de Ontario, que decidió dejar la práctica del hockey sobre hielo, para darle un giro a su vida y dedicarse en tiempo completo a su cuenta de OnlyFans.

Se debe destacar que la rubia es una sensación en las redes sociales, al grado de ser llamada “La estrella de hockey más sexy del mundo”.

Cambio el hockey por OnlyFans por sus finanzas

La joven, de 22 años fue la portera de los Bluewater Hawks de la Liga Provincial de Hockey Femenino. Sin embargo, durante la pandemia del coronavirus, optó por retirarse de las canchas, sobre todo, debido a sus finanzas.

“Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar”, indicó la ahora modelo de OnlyFans.

Un éxito en OnlyFans e Instagram

La guapa exjugadora ya contaba con un gran músculo de seguidores en las redes sociales; tan sólo en Instagram suma más de 1.6 millones de fieles fans.

La norteamericana ha tomado muy en serio su nuevo emprendimiento, pues ha posteado cerca de 600 imágenes en la plataforma de origen británica, donde suma más de 431 mil likes.

Su belleza y carisma la han posicionado como una de las exdeportistas más seguidas en la aplicación, por lo que cada día sus grupo de suscriptores crece más y más.