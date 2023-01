Hombre es grabado diseñando una “máquina del tiempo”: “Está buscando la forma de volver a su línea temporal”

En TikTok se ha vuelto viral el video de un hombre misterioso que ha dejado a los internautas sorprendidos debido a que fue grabado creando unos planos para una supuesta máquina del tiempo.

Diseño de “máquina del tiempo” es viral en TikTok

En el material audiovisual, afirma que el hombre es una persona en situación de calle o un vagabundo y que al parecer está diseñando la estructura necesaria de una poderosa máquina del tiempo, en TikTok han reaccionado atónitamente y con teorías propias.

El video fue publicado a través de la cuenta @nicorescu.bogdan y se ha viralizado debido al enigma que representa el dibujo del hombre, alcanzando la mente y curiosidad de 8 millones de personas, quienes han reproducido el clip. Sin embargo, la locación y tiempo del clip no es exacta.

En las imágenes es posible ver al hombre misterioso mirando fijamente a su diseño de una máquina del tiempo que abarca por lo menos cinco ventanales totalmente rayados, lo que ha enloquecido a las personas en TikTok.

Gracias al impacto viral del video, internautas han hecho sus propias teorías y se han referido a la verdadera posibilidad de la creación de la máquina del tiempo por parte del hombre misterioso.

Miles de teorías relacionadas al dibujo de la máquina del tiempo

“Está buscando la forma de volver a su línea temporal”; “Es una ecuación para realizar un salto cuántico, pero se equivocó en un vector, está invertido, si no, no regresará a esta dimensión”; “Está atrapado en esta época y por eso hace creer que es un homeless para no destacar ni desatar el orden”; “Está bien la fórmula, pero no sé de dónde va a sacar 1.5 GigoWatts de potencia”, son algunos de los comentarios.

El video titulado “Vagabundo construye una máquina del tiempo” ha generado alrededor de 2 millones de me gustas y miles de interacciones en la sección de comentarios.

Algunos han tratado de minimizar el diseño con bromas e ironías.

“El señor si regreso a su tiempo en el futuro, me pidió que volviera por sus cartones, son más cómodos que las camas del futuro”, comentó un seguidor.