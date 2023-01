La invitó a cenar y ella se ofendió por tener que pagar la mitad de la cuenta

Una joven terminó indignada luego de una primera cita, debido a que le pidieron pagar la mitad de la cuenta. El hecho ocurrió en México y el video con la situación se volvió viral a través de las redes sociales luego que fuera compartido mediante TikTok, en donde se ve la reacción de la mujer.

“Es que no es posible”

En el registro se puede ver a la pareja llegar a comer a un restaurante. Tras esto, revisan el menú, en donde la joven pide unos platos que tenían un alto valor, seguramente pensando que su cita pagaría todo.

“Ese platillo está un poco caro ¿no? O sea, se ve bueno”, señaló el hombre que la acompañaba al ver el pedido de ella.

Tras llegar la cuenta, que fue de un valor de 3.944 pesos mexicanos (aproximadamente 205 dólares), el joven señaló que solamente pagaría su parte.

“Mira te puedes cobrar 1.972 de aquí”, le indicó a la mesera, lo que provocó la inesperada reacción de su acompañante.

“O sea cómo, ¿te tendría que poner 2.000 pesos?”, afirmó la joven. “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”, expresó.

Finalmente, la joven se puso de pie y se marchó indignada, tras lo cual el hombre se levantó y le señaló que todo se trataba de una broma.

El video se volvió viral en redes y generó diversas reacciones en TikTok. “Paga quien invita”, “pues si me invita a comer igual le apoyo a pagar... es mi pareja, no me cajero automático”, “Ella no se puede enojar de esa forma, además, si vos pagas todo, que no pida lo más caro. Para mí tendría que ser 50/50″ y “yo creo que deberían pagar los dos no importa quien invito los dos comieron los dos paguen que se ayuden entre los dos”, fueron parte de los comentarios.