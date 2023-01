“¡Estoy indignada!”: mujer se retira furiosa de tienda tras no poder cambiar una prenda que compró hace 5 años

Una mujer se volvió viral a través de las redes sociales luego de su insólito reclamo en una tienda. Esto luego que llegara al lugar a intentar cambiar una prenda que compró hace cinco años atrás. Es decir, en 2018. En ese sentido, reclamó que la usó pocas veces por culpa de la pandemia de covid, y que pese a esto, la ropa sufrió daño.

El reclamo de la mujer se hizo viral

La mujer compró un abrigo el pasado 8 de enero de 2018, acorde al voucher que se observa en el video, el cual fue compartido a través de TikTok.

“He ido a la tienda porque, como veis, aquí se me ha pelado todo. Esta cazadora me la compré justo antes de entrar en covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque ha pasado más de dos años”, indicó la mujer.

“No es una marca barata. Esta es una marca de calidad… Debe haber salido defectuosa. Tampoco me cuelgo bolsos, eh. No es porque me cuelgo bolsos. Pues nada, me parece absurdo que una empresa como Salsa no me devuelva al menos mi dinero o me haga el cambio por otra prenda. Es que no lo entiendo. ¿Qué opináis? Yo estoy indignada, por supuesto”, expresó.

Sin embargo, su reclamo no tuvo éxito en redes sociales tampoco, ya que la mujer recibió críticas por su intención de ir a cambiar la prenda cinco años después de adquirirla.

“A mi la blackberry tampoco me la cambian los perros”, “En serio? voy a intentar devolver el vestido de novia de 1998″, “los de la tienda aún están asimilando lo que ha pasado”, “jajajaj lo que aguantamos las que estamos cara al público”, y “justo vengo de reclamar que mi walkman se ha cargado mi cassette favorito de los Take That y me han dicho que la garantía ha caducado, indignante”, fueron parte de las reacciones.