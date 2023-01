Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 9 al domingo 15 de enero de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

Cinco de Copas

Desde hace unos días sientes que las cosas no están saliendo como quieres y no depende de tu entorno sino de cómo tú te sientes, tu estado de ánimo que debe cambiar. Así que los próximos días tu actitud tiene que ser positiva para que se abran los caminos. También debes poner orden en tu hogar, recuerda que es tu templo de paz y armonía y cuando hay desorden, todo se convierte en un caos. En la medida que tu te organices, las energías se mueven y vendrán cosas maravillosas para ti, incluso el amor tocará a tu puerta pronto.

Tauro

Ocho de Copas

Quieres alejarte de algo o de alguien que está perturbando tu tranquilidad, pues hazlo y pronto para que puedas seguir avanzando en tus negocios de manera positiva. Esta carta también habla de tu generosidad y nobleza, así que esta semana serás la portadora de muy buenas noticias para tu familia que armonizará el ambiente entre tus allegados y la pareja. Pon todo tu empeño porque no se trata de ti; se trata de lo que haces por los demás y cómo eso te hace sentir feliz. Tu buena acción será recompensada por el universo.

Géminis

La Emperatriz

Esta carta tiene mucho poder, habla de que alguien te va a buscar esta semana para pedirte un consejo o para que lo ayudes a salir de una situación muy difícil y debes echarle la mano. También te dice que tu lado maternal está a flor de piel y que serás esta semana el centro de atención de todos los que estén a tu alrededor. Te pide que seas cautelosa con las decisiones que vayas a tomar para el futuro. La rutina y las costumbres debes darle la vuelta para que todo lo que planeas fluya de la mejor manera. Prudencia con la manera de plantear tus diferencias con tu pareja para no abrir heridas del pasado.

Cáncer

Dos de espada

Quieres hacer las cosas bien y por eso te angustias y preocupas de más. Relájate, lo que necesitas es tener la mente en orden para que fluyan las ideas. Estás a la espera de una respuesta que te permitirá resolver algunos conflictos. Tienes que cultivar alianzas, ser más sociable, confraternizar, pero nada de eso significa depender de otros para salir adelante. Si mantienes una actitud positiva esta semana, todo va a salir bien, pero debes tener la paciencia suficiente para esperar. Apóyate en tu pareja, él está allí para ser tu columna cuando sientas que las cosas no están bien.

Leo

Seis de Copas

Tienes una necesidad imperiosa de estar cerca de tu familia, de poder ayudarlos y de hacer todo lo que está a tu alcance para que ellos no se sientan defraudados. La carta te advierte, además, que esta semana debes protegerte de las malas energías que hay en tu entorno laboral, sigue tu intuición y tu inteligencia para resolver cualquier conflicto que se presente. No dejes que los obstáculos te cieguen y no te dejen tener la paciencia y la tolerancia suficiente para salir adelante. Lo vas a lograr. Alguien del pasado regresa para descontrolarte y puede causar problemas con tu pareja, así que lo mejor es no acercarte demasiado a esa persona.

Virgo

La Rueda de la Fortuna

Esta semana vas a cerrar un ciclo en tu vida que te tenía estancada y por eso no lograbas avanzar en cada meta propuesta. Los caminos se abren y dejas el pasado atrás para vivir el presente. Los cambios en el plano profesional a veces son traumáticos pero necesarios para entender cuáles son las estrategias a seguir para producir más. Es momento de buscar ese amor que dejaste porque no te sentías preparada para asumir la relación. Ya es tiempo de buscar la felicidad y dejarte querer porque tu eres un ser de luz y te lo mereces. Valórate.

Libra

Diez de Bastos

Es una semana de mucha presión económica y eso repercute en tu salud mental y física. La carta te dice que dejes a un lado la preocupación y reflexiona cuál es el mejor camino para resolver. Del esfuerzo y la dedicación que le pongas a lo que haces vas a lograr los frutos que te ayudarán a salir de esta etapa difícil. Busca el apoyo, delega funciones, y trabaja en equipo que esas serán las claves para avanzar. Ya la familia se fue y sientes ese vacío inmenso, típico de estás fechas. Renueva tu vida social que pronto tendrás a tu lado a esa persona especial que tanto deseas. Pide al universo y trabaja el merecimiento.

Escorpio

Seis de Espada

Tienes que culminar esa etapa de estudio, porque de ello depende que puedas avanzar a un mejor cargo. Agiliza y resuelve. La carta te indica, además, que esta semana será de mucha reflexión y aprendizaje porque debes buscar en ti lo que quieres hacer para tu futuro. No puedes permitir que otros intervengan en las decisiones que solo tú debes tomar. Confía en ti y en tu intuición que vas a lograr sacar adelante todo lo que te propongas. Tu pareja será tu apoyo, pero también necesita de ti, de tu cariño y tu comprensión, así que es momento de demostrarse ambos cuánto se quieren. Activen la pasión, será el mejor remedio para liberarse del estrés.

Sagitario

El Caballero de Oro

Será una semana de arduo trabajo que te permitirá sacar muchas cosas que tenías atrasadas y te organizarás para que lo que sucedió no te vuelva a pasar. Aprendiste de la experiencia y eso te hace mejor persona, no sólo para ayudarte a ti sino también a los tuyos. Solo necesitas dar un paso para retomar el camino. La carta es un llamado a la responsabilidad y a los deberes en tu relación de pareja. Recuerda que el amor más allá de ser un sentimiento hermoso, implica voluntad de trabajar en conjunto para que se consigan cosas, para superar los momentos difíciles y para crecer como persona.

Capricornio

Caballero de Copas

Ese proyecto que colocaron en tus manos hace unos días, ya está dando los frutos que esperabas, pero debes seguir constante para hacerlo crecer más y para ello debes contar con todo el equipo que tienes a tu alrededor. Tu liderazgo los va a guiar. La carta te dice que te prepares porque esta semana conocerás a alguien que cambiará tu vida, removerá sentimientos y será un torbellino de pasiones que se desatarán y que te harán muy feliz. Pero será momentáneo, así que disfrútalo el tiempo que dure porque será tu preparación para algo definitivo que te depara el universo.

Acuario

El Carro

Tendrás frente a ti esta semana trabajo arduo pero que te dejará muy buenas recompensas en lo económico. No desmayes por las energías negativas que estarán a tu alrededor, tú eres fuerte y si haces caso a tu intuición todo va a marchar muy bien. De ti depende que tu vida profesional mejore y que tus finanzas se incrementen. Vas a una reunión y conocerás a alguien que quedará prendado de ti. Permítele entrar en tu vida, date esa oportunidad de conocer a esa persona y de disfrutar lo bonito del amor. Deja el pasado a un lado y atrévete.

Piscis

El As de Copas

Vienen cambios importantes en el plano profesional que te llevarán al éxito. Prepárate, estudia el entorno, planifica estrategias y verás que todo irá como los esperas. Inicias esta semana una nueva relación de pareja que viene a revolverte el corazón. Tu futuro emocional tomará otro rumbo que te hará sentir no solo satisfecha sino en total plenitud. Solo debes tener cuidado con tus miedos, supéralos que lo que viene de aquí en adelante se llama vivir, sentir y amar.