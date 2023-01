Horóscopo chino: lo que debes saber para la segunda semana de enero, del 9 al 15

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que descansar. Tu cuerpo te lo está pidiendo a gritos, pero tú esperas que se paralice con alguna enfermedad. No llegues a los extremos y tómate un tiempo para que puedas recobrar las fuerzas y motivaciones perdidas en el arduo trabajo que haces a diario.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Procura hacer una actividad nueva para este 2023: leer, manejar bicicleta, hacer ejercicios o practicar algún deporte, pero que sea una actividad en la que puedas despejar la mente y darte salud física y mental. Tu cuerpo lo agradecerá y los resultados serán estupendos.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

No esperes a que te invite. Toma la iniciativa y proponle a tu grupo de amigos o a tu pareja salir a algún divertido lugar en el que la pasen bien o donde se relajen. Tu media naranja estará encantada de hacer algo distinto porque la rutina la tiene harta y aburrida.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

No centres todas tus metas solo en el tema económico porque se caerá por su propio peso. Trázate objetivos en los que la realización sea lo primordial, que te deje aprendizaje y que dependa 100% de ti y no de otros para materializarlas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La rabia te hará decir cosas de las que te puedes arrepentir, así que será mejor que calles para evitar problemas y sentimientos de culpa. Recuerda que el tiempo no se puede retroceder. Los amigos se pueden enojar, pero se deben faltar el respeto o sacar a la luz sus secretos.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Busca pareja en el lugar indicado y la discoteca no es uno de ellos, por lo menos si deseas algo serio y estable. Recurre a tus amigos, ellos también quieren verte con tu alma gemela, pero a veces tú te saboteas y piensas que no tienes lo suficiente para atraer a alguien muy bueno para tu vida.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Tu paciencia será puesta a prueba. Tendrás que ser muy valiente porque no puedes caer en la violencia o en ignorar a los demás, ya que al final la única perjudicada serás tú. Te sentirás culpable por la conducta iracunda que te ha generado esa circunstancia.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

El silencio de un familiar te perturba demasiado y no te permite avanzar con seguridad porque siempre estás pensando en lo que esa persona opina. Pasa la página y déjala atrás porque no puedes anclar tu vida a su silencio. Si no le gusta, pues tendrá que decírtelo, porque aún no eres vidente.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay una mujer de mediana edad, unos 36 años aproximadamente, que está molesta contigo porque no la has incluido en algunos de tus planes, la dejaste por fuera y esto la ha lastimado mucho. Observa con detenimiento quién es para que puedas cerrar ese episodio.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tu mentalidad te está llevando a la pobreza, siempre deseas pagar lo menos que puedas, pero deseas tener artículos o bienes de calidad. No estás dispuesta a tener un costo-beneficio y eso está haciendo que las energías relacionadas a la riqueza vayan saliendo poco a poco de tu vida.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Lee bien antes de emitir algún comentario o pronunciarte sobre determinada situación, porque es muy probable que seas lapidada por no tener una opinión semejante a la gran mayoría. Estas reacciones podrían bajarte el estado de ánimo o el autoestima.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Deja de estar buscando relaciones fugaces, tú sabes qué es lo que necesitas y en esas relaciones no lo tendrás. Estos días concéntrate en encontrar un hombre que te brinde seguridad, que sea tu complemento, que te comprenda y esté dispuesto a aprender de ti y viceversa.