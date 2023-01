No puede caminar de la borrachera y su novia lo carga en plena calle

Dicen que el amor lo puede todo, y en el caso de esta historia, realmente parece ser cierto. Una chica está viral en TikTok por la fuerza que muestra al cargar a su novio borracho en plena calle.

La grabación la publicó el usuario @marcos10gf. Desde esta cuenta, el caso supera las tres millones de vistas, generando todo tipo de comentarios.

La mayoría halaga a la chica por todo lo que hace por su pareja.

En el video se ve a ambos caminando en la calle, mejor dicho, él medio camina, ya que su borrachera es tal, que apenas puede sostenerse. Ella le sostiene la mitad del cuerpo y trata de sobrellevarlo, pero las piernas no le dan al hombre.

La chica se rinde. Parece reconocer que él no puede, y sin pensarlo se lo acomoda sobre su espalda y lo carga, mientras todos alrededor la miran. Unos se ríen, otros los graban, otros se notan asombrados.

Sin ningún tipo de vergüenza, ella avanza con el hombre sobre su espalda. En su rostro, la muchacha no hace ningún gesto de dolor o queja, se nota regia caminando con paso firme con su hombre.

Virales comentarios

La publicación generó más de 3.400 comentarios en TikTok. Las expresiones de la gente conllevaron a reflexiones sobre lo que significa e implica el verdadero amor. Todos resaltaron que la actitud de la chica demuestra un querer sincero y auténtico.

Incluso muchos aseveran que una mujer que sea capaz de hacer por un hombre, indiscutiblemente lo ama.

“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor bendiciones”, dijo un hombre.

“Así es cuando alguien realmente te ama”, “bendiciones para esa señorita, ella si vale la pena, es un amor inmenso para su galán”, “daría la vida por una mujer así, ya no hay”, “mi respeto a la chica que amor hay ahí”, dijeron otros hombres.

Una mujer expuso “yo soy así y me dejaron por otra, pero no importa, no voy a cambiar para que se acuerden de mí”, por lo que otra le respondió “solo un amor correspondido lo hará”.