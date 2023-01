Harry revela golpes de William y ruegos a su padre para que no se casara con Camila

Las bombas siguen. Medios de comunicación revelaron partes del libro ‘Spare’ del príncipe Harry y una de ellas son los golpes, que según él, le propinó su hermano el príncipe William en su casa de Londres.

Según el diario británico The Guardian, todo ocurrió en la casa de Harry, ubicada en el Palacio de Kensington, cuando él ya estaba casado con Meghan Markle. Ambos se reunieron para hablar sobre los problemas con la prensa.

En la conversación, dice Harry en su libro, William se refirió a Meghan como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. Los ánimos se caldearon. De conversar pasaron a los gritos, y de repente (asegura el duque de Sussex) su hermano lo atacó físicamente.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, contó el príncipe Harry, según reseñó el referido medio británico.

Aseguró que posteriormente, el príncipe William se le acercó arrepentido y le pidió disculpas.

Ruegos a su padre

El portal The Sun dijo haber logrado acceso a la copia del libro ‘Spare’ que se lanzará el 10 de enero.

Según el referido medio, otra de las revelaciones de Harry en el texto es que él y su hermano William le rogaron a su padre, el actual rey Carlos II que no se casara con Camila.

El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, en el Salón Westminster (Dan Kitwood/AP)

Contó que le dijeron que aceptarían su relación con ella, pero que no se casara. El duque de Sussex afirmó que siempre vieron a Camila como “la otra mujer”.

The Sun indicó que Harry describió su reacción al verla por primera vez como: “esto no es nada, cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás”. Con esto refleja el gran dolor que sentía al verla, pues fue la mujer con la que según los medios, su padre siempre engañó a su madre Diana.

El lanzamiento del libro será en varios idiomas, no solo será texto, sino también audiolibros. Mediáticamente, se maneja que él acordó el cobro de más de 42 millones de dólares por la obra, de estos supuestamente ya cobró 20 millones de dólares. Es muy probable que el resto los cobre después del lanzamiento.