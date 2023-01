Expulsan a estrella OnlyFans de gimnasio MMA por reclamo de esposas de luchadores

Alice Ardelean es una luchadora profesional que compite por un título EFC mundial. Esta aspirante de la UFC está invicta en sus últimos cinco combates y asegura que va por la victoria.

Pero además de su rol como luchadora, es una modelo de Only Fans, algo que desató los reclamos de las esposas de los luchadores del gimnasio MM, donde asistía.

Su caso lo reseñó Daily Star, a cuyo medio contó “solía entrenar en un gimnasio cuando comencé OnlyFans y seguía recibiendo miradas sucias. Incluso recibí algunos mensajes de esposas de muchachos en el gimnasio que decían ‘eres un lo que sea’ y me insultaban y les decían a sus esposos que no se suscribieran”.

Alice, una rumana de 30 años, destacó que ella solo iba centrada en su entrenamiento, “pero el odio estaba allí. Parte del odio era desagradable y las mujeres en el gimnasio se quejaban de mí”.

Agregó “fue simplemente vergonzoso. Fue como, cállate, no estoy aquí para llevarte a tu hombre. Este es solo mi trabajo y no estoy interfiriendo con su trabajo. No es mi culpa si tu esposo estaba en mi OnlyFans o no”.

Según ella, las mujeres temían que sus esposos se suscribieran a su cuenta OnlyFans.

Recursos

Alice manifestó al referido medio su cuenta de OnlyFans le permite pagar su nutrición y entrenamiento. Con esto, tiene ingresos de £ 10,000, no es ni siquiera la mitad de lo que ganaba como oficial de seguridad, £ 600.

La presión fue tal, que se tuvo que cambiar a otro gimnasio, donde ya no tiene ningún tipo de problema por ser modelo de OnlyFans. Su meta es el título EFC mundial.

Por qué se hizo luchadora

Alice contó que siempre fue acosada por ser gordita. Hubo un momento, cuando comenzó a temer por la agresión de los demás, así que quiso entrenar para defenderse.

De esta manera, inició en el campo de la lucha, donde ahora busca ser la campeona.