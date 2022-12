Horóscopo de hoy: sábado 31 de diciembre para cada signo del zodiaco

Aries

Este Año Nuevo trae para los nativos de este signo evolución en el plano profesional, donde lo principal será trazar estrategias para hacer crecer los negocios y lograr resultados positivos. Tendrás algunos contratiempos que deberás sobrellevar con mucha paciencia y tolerancia. En el amor, crecerán como pareja y nutrirán cada día la relación con esos detalles que los ayudará a superar las tormentas. Si estás soltera, reflexiona y prepárate para la llegada de ese ser especial a tu vida.

Tauro

Ya vienes pensando desde hace meses en un cambio laboral porque sientes que tu economía se debilita. Pues es el momento de tomar la decisión y evaluar las oportunidades que se te van a presentar. Sigue tu intuición y siempre con actitud positiva ante la vida. Este año inicia con propuestas laborales y de proyectos creativos. En el amor, tendrás momentos maravillosos, mucha pasión, disfrute e intimidad con la pareja. Si estás soltera, ya estás clara que hay que sacar el pasado para recibir todo lo bueno que te depara el universo.

Géminis

El 2023 para los nativos de este signo es una invitación a dejar fluir la creatividad, el ingenio y los proyectos que te ayudarán a mejorar la economía. Le sacarás provecho a todas las circunstancias buenas y malas, pero cuidado con esa gente que no finge ser amigo y por detrás mete el puñal. De eso te conseguirá mucho en el camino. Sé inteligente. En el amor, hay un cierre de ciclos y un renacer del amor con alguien que llegará a tu vida para cambiártela completamente. Si estás soltera, comenzaras una nueva aventura que promete. La pasión está activada y viene con mucha fuerza.

Cáncer

La economía en el 2022 te golpeó fuertemente pero el 2023 viene con todo para que inicies nuevos proyectos y logres el equilibrio por el que tanto has luchado. Oportunidades no te van a faltar, lo que debes es pensar muy bien y tomar decisiones que, aun cuando afecten algunas cosas, serán necesarias para avanzar. En el amor, hay agotamiento emocional y eso pondrá la atmósfera un tanto confusa en la relación. Con el tiempo solventarás en la medida que acepten que hay diferencias y que se pueden llegar a acuerdos para la convivencia. Los solteros, estarán llenos de invitaciones y la simpatía y el buen humor serán la clave para conquistar.

Leo

El 2023 viene cargado para los nativos de este signo de mucho éxito en el plano profesional, nuevos proyectos, ascenso y mejoras económicas. Debes es estar clara que el temor a emprender en nuevos negocios no tiene lugar en tu vida, que debes ser firme en los pasos que vayas a dar para que las cosas salgan como lo esperas. Confía en ti misma. En el amor, llenarás tu vida de momentos maravillosos con tu pareja, incluso se van a fortalecer para consolidarse y formar una familia. Los solteros, estarán disfrutando de momentos placenteros, pero tienen más pronto de lo que se imagina la persona que las hará cambiar.

Virgo

Muchos cambios vienen para este signo en el plano laboral, pues van a tener nuevas oportunidades, incluso hay la posibilidad de mudanza a otro país. Hay ciclos personales que debes cerrar para que todas estas bendiciones se den. En el amor, la pareja estará en su momento de estabilidad que los hará consolidarse y hasta pensar en la posibilidad de tener hijos. Los solteros, cierran un ciclo de soledad e inician una relación, pero ojo con los celos y las imposiciones. Bájale dos al carácter.

Libra

El 2022 no fue un año fácil, pues los cambios en el plano laboral desequilibraron la economía, pero nuevos proyectos llegan para que tomes impulso de nuevo y puedas avanzar en el plano profesional. La palabra clave este año será paciencia porque no se puede controlar todo en la vida. Deja fluir la energía y equilibra las emociones. En el amor, van a atravesar por momentos difíciles con su pareja. Vendrán profundas transformaciones que los harán evaluarse, para continuar o para una ruptura definitiva. Los solteros, pasaron por una desilusión, pero se van a recuperar y salir al ruedo de nuevo.

Escorpio

Los nativos de este signo tienen un carácter muy fuerte, por lo que deben tomarse un tiempo de reflexión para evitar más conflictos. Escuchen su voz interior antes de dar pasos importantes en el plano profesional y tomen lo bueno y lo malo como una experiencia. En el amor, las relaciones de pareja se fortalecen en la medida que logren solventar las diferencias para que puedan dar el paso de la convivencia. Los solteros, estarán un tiempo dedicados a sí mismo, pero no será mucho porque está muy cerca la persona que les cambiará la vida.

Sagitario

El año 2023 es para cerrar procesos importantes en su vida laboral que los llevará por nuevos caminos y nuevos negocios. No teman a los cambios porque son importantes para avanzar y para crear estructuras sólidas en sus vidas. En el amor, cuando no hay confianza y compresión en pareja, vienen decisiones muy drásticas, entre ellas la ruptura. Les tocará superar este fracaso. Los solteros, estarán dedicados a sus proyectos y logros y tendrán algunas ilusiones, pero no concretarán algo definitivo.

Capricornio

Éxito y abundancia para este año 2023. Nuevos negocios harán que la economía fluya y un ascenso con mudanza a otro país está en puerta. Algunos proyectos personales que dejaste en el olvido, los retomas y será el momento para avanzar y lograr los objetivos. En el amor, mucha estabilidad con la pareja, será momento de comprenderse y apoyarse para crecer juntos. Los solteros, están desesperados por conseguir el compañero de sus sueños. Calma, las cosas vienen poco a poco.

Acuario

Será un año en el que te esforzarás mucho para construirte un futuro profesional. Ya culminas una etapa de estudios que te permitirá avanzar en nuevos negocios para lograr aumentar esas finanzas y alcanzar los objetivos que te propongas. Las capacitaciones serán importantes en esta etapa. En el amor, estrecharan vínculos con la pareja para tomar la decisión de la convivencia. Los solteros, conseguirán pareja, pero antes deben dejar el pasado a un lado.

Piscis

El 2023 es para aprovechar las oportunidades que se te van a presentar en el camino. Vas en busca de un futuro y de mejor calidad de vida y eso está fuera de tus fronteras, así que te tocará tomar la decisión de partir a otras tierras. La abundancia estará presente siempre. En el amor, matrimonios, mudanzas, cambios, el inicio de una nueva etapa en pareja. Los solteros, disfrutaran más de su soledad, pero llegará el momento de que alguien los atrape.