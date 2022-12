¡Un cochinero y asqueroso! Dueño de departamento mostró cómo dejaron los huéspedes que alquilaron por Airbnb

Un propietario de un departamento que alquila su propiedad por Airbnb publicó un video donde muestra cómo dejaron. Colillas de cigarrillos y hasta orinaron en el basurero.

“Así de asqueroso dejaron mi alojamiento unos huéspedes por dos días”. Se ve la cafetera sucia, los platos amontonados, el piso sucio, estaba mojado y pegajoso.

“Nosotros no nos quejamos cuando dejan trastes sucios, pero solamente vean esta locura”, dijo el propietario. La sala también estaba sucia con manchas por todos lados hasta en los sillones.

“Esto no llega a pasar tan seguido, pero suele suceder, así que si quieres entrar en el negocio te recomiendo recibir las llaves y revisar el alojamiento antes que se vayan los huéspedes”.

El dueño también dijo que cuentan con un seguro y un servicio de limpieza para estos casos, pero no comparte que entreguen de esa manera el inmueble.

En los comentarios salieron opiniones en contra, pero también a favor. “Aunque cobren limpieza jamás dejaría un Airbnb así”, “A ver yo dejo limpio regularmente, pero qué onda con la tarifa de limpieza”, “Solo he utilizada una vez Airbnb; lo dejé tan limpio que el anfitrión pensó que nunca llegué a utilizar la casa”, “Airbnb te cobra tarifa de limpieza, me imagino que por eso no limpiaron”.

Sobre la tarifa de limpieza el joven mencionó que cubre la sanitización del espacio, la lavada de las sábanas, de toallas, la limpieza del baño, de la cocina, de la sala, de los cuartos, lavada de platos y artículos que se usan para a limpieza.

Explicó que esa tarifa no cubre, por ejemplo, que orinen en el bote basura, manchas en los sillones, que rompan platos. Sin embargo, hay anfitriones que sí cobran hasta 100 dólares por la tarifa de limpieza, todo depende del propietario.