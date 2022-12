“Es una Luis Gritón”: asesora del hogar recibió exclusivo regalo de su jefa, hasta que descubrió la verdad

La mujer de origen mexicano que trabaja limpiando casas en Estados Unidos se volvió viral en TikTok luego de compartir su historia con sus seguidores. El relato ocurrió después de recibir un regalo por parte de una de sus clientas.

Mónica Rodríguez trabaja limpiando casas en Estados Unidos

Cuenta Mónica Rodríguez, usuaria de TikTok, es muy común que las personas para las que ella trabaja le regalen diferentes tipos de cosas que ya no son útiles para ellos. Una de las más recientes adquisiciones de la mujer fue una cartera de una marca exclusiva, pero rápidamente se dio cuenta de un pequeño detalle.

“Llegué y empecé a limpiar toda la casa y al último dejamos la recámara de ella”, indicó la mujer. Al finalizar el trabajo y ya lista para irse, se le acercó la clienta para darle un regalo. “Me dijo ‘mira, te tengo una bolsa, es Louis Vuitton’... Se me quisieron salir los ojos”.

Monica pensó que era una de las mejores carteras de la actualidad y pensaba en combinarla con sus diferentes prendas de vestir, lamentablemente su alegría se apagó al escuchar un comentario de la mujer que le obsequió el ítem.

El clip es viral en TikTok con miles de interacciones

“Me dijo ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió’”, dijo Mónica, quien decidió contar su experiencia sin saber que se volvería viral.

“Esa es Luis Gritón (no Louis Vuitton)”; “A leguas se veía que era copia”; “También me había ilusionado, ya le iba a pedir la dirección para ir a limpiar yo”; “A mí me regalaron una bolsa de naranjas”; “El detalle muy bonito”; “Y tú me ilusionaste a mí, dejaste para lo último decir que no era original”; “Eso es Liusa Buiton me parece”, son algunos de los comentarios hechos por los seguidores.

El video en TikTok cuenta con más de 1.000.000 de reproducciones y miles de comentarios.