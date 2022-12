Atención con los efectos nocivos de una alimentación desordenada

Las celebraciones de Navidad y fin de año son parte de una tradición universal y los ecuatorianos nos sumamos a los festejos. A semana seguida se celebran estos acontecimientos matizados con abundante comida, gaseosas y licor.

Son justamente estas combinaciones las que debemos tomar en cuenta para no sufrir los estragos posteriores y recibir el nuevo año con una adecuada salud. Los excesos ocasionan complicaciones gastrointestinales, que muchas veces obliga al afectado acudir de urgencia a una casa asistencial.

Bella Morales, médico gastroenteróloga y hepatóloga responsable del servicio de Gastroenterología del Hospital del IESS de Los Ceibos, lo explica de manera precisa: “Los ecuatorianos nos alimentamos mal, en una reunión lo primero que se hace es comer un pedazo de pastel, una cerveza o vino, un plato fuerte y eso provoca la alteraciones gastrointestinales”.

Durante el mes de diciembre, en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, se registraron alrededor de 2.500 atenciones, superando las cifras registradas en el mismo periodo del 2021 (1.900). Las enfermedades más atendidas fueron: gastritis, gastroenteritis y reflujo gástrico.

La facultativa explica que muchos de los casos acuden a Emergencias y luego son derivados a Consulta Externa o directamente al área de Gastroenterología, para evaluación y estabilización, según el estado de cada paciente. En esta unidad se tratan enfermedades del aparato digestivo y órganos asociados (esófago, estómago, hígado y vías biliares, vesícula, páncreas, intestino delgado, colon y recto).

Dra. Bella Morales, responsable del servicio de Gastroenterología del hospital del IESS de Los Ceibos.

El servicio de Gastroenterología en lo que va del año realizó más de 30.000 atenciones. Cuenta con cinco especialistas para adultos y uno para niños (gastroenterólogo pediátrico), que atienden de lunes a viernes, de 07:00 a 22:00. Además, cada paciente recibe una guía para mejorar su dieta y acelerar su recuperación.

Según la especialista, aunque la mayoría de pacientes amerita una atención ambulatoria, se detectaron afecciones más serias como hemorragias digestivas, diverticulitis (inflamación o infección en uno o más de los sacos del tracto digestivo), pancreatitis (inflamación del páncreas), úlceras pépticas (llagas en el recubrimiento del esófago, estómago o intestino delgado) o cirrosis hepática.

La doctora recomienda a quienes asisten a estas reuniones, ingerir solo ciertos tipos de alimentos, no mezclar bebidas alcohólicas, o en el último de los casos no abusar; el hombre no beber más de dos vasos de licor, y la mujer uno y que sea una sola bebida: cerveza, coctel o una copa de vino, pero no aumentar la cantidad ni mezclar.

“Si se va a consumir alimentos, sea fritada, el pollo, pavo se debe procurar una adecuada mezcla de proteínas con vegetales, mas no consumir proteínas con carbohidrato o alimentos ricos en grasas”, puntualiza.

También se debe tomar en cuenta con ciertas ensaladas, aderezadas con mayonesa o yogurt; “estamos en época de calor y pasado cierto tiempo se puede fermentar y eso puede provocar síntomas gastrointestinales”.

Los trastornos más comunes son la pancreatitis, producto de una alta ingesta de alimentos protéicos, hipergrasos, las bebidas alcohólicas. También los problemas de hígado graso y cálculos en la vesícula.