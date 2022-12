“No necesito un príncipe azul”: la historia de la influencer que decidió casarse con ella misma

El amor hacia uno mismo existe. Una joven de la India decidió llevar ese amor a otro nivel y tomó la decisión de casarse con ella misma y no esperar a un príncipe azul de los cuentos de hadas que la venga a rescatar.

Kshama Bindu decidió casarse con ella misma

Kshama Bindu, de 24 años, anunció los preparativos para la boda que hará con ella misma. Según su forma de pensar, es un acto de amor propio. La joven comentó que ya hizo los arreglos para encontrar el lugar y la fecha para este procedimiento que es pionero en la India.

“Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”, comentó Kshama a The Times of India.

La youtuber, quien se identifica como bisexual, indica que quiere salirse de las normas de la sociedad actual y lograr que sus actos inciten a otros a liberarse igualmente.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo misma el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, indicó al medio.

La creadora de contenido planeó una luna miel con ella misma

La práctica de la “sologamia” ha ganado terreno en el ámbito mundial y Kshama explica lo que ella piensa sobre el acto: “es un compromiso de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo. También es un acto de autoaceptación. La gente se casa con alguien a quien aman. Me amo a mí mismo y por eso a esta boda”.

También defendió su actitud generosa con ella misma. “Solo quiero romper estereotipos e inspirar a otros a amarse a sí mismos. Hay personas que están cansadas de buscar el amor o de divorciarse varias veces. Siendo bisexual, también estuve enamorada de un hombre y una mujer en el pasado. Pero ahora, quiero darme todo el amor a mí misma”, comentó la influencer.

Para la RAE, órgano que tiene como misión velar por los cambios que sufre la lengua española a lo largo de los años, no aprueba el uso de la palabra “sologamia”, sin embargo está ganando popularidad en diferentes países.