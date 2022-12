Joven fabrica su propia prótesis de mano y se convierte en inspiración para muchos

Un joven que perdió su mano derecha se volvió un ejemplo en redes sociales ya que acaba de diseñar una prótesis para poder mover su mano nuevamente. Es una pieza tallada en madera que tiene dedos y cada uno se articula con sus propias terminaciones nerviosas, esto le permite tener un agarre y realizar algunas tareas cotidianas.

Lo mejor de todo es que la mano es una invención suya y la realizó en su modesto taller en México, donde busca emprender en este tipo de actividades y ayudar a miles de personas que necesitan prótesis, algo que, según él, son actividades técnicas y artesanales muy escasas.

“Hola, yo soy Paco, perdí mi mano derecha y hoy les voy a mostrar cómo hice mi propia prótesis”, comentó el joven al presentar una de sus más recientes creaciones, citó Milenio.

Inspirador

El clip fue publicado en su cuenta de Tiktok @pacoelmorlaco99, donde se puede ver su día a día y cómo este arte se ha convertido en su misión de vida, ya que quiere ayudar a otras personas que, como él, quisieran un reemplazo funcional para sus extremidades tras sufrir accidentes (como fue su caso) u otras situaciones.

“Fue difícil, pero al final valió la pena y el resultado me encantó. Fue en este momento que decidí compartir con ustedes todo mi progreso, ahora sé que no pude haber tomado mejor decisión en mi vida ya que en cada video me iban mostrando todo su cariño y todo su apoyo”, escribió Paco en el material que supera los 9 millones de reproducciones.

Paco está claro en su labor: Quiere crecer con su emprendimiento y ser él mismo el que elabore las piezas. “El siguiente paso de este proyecto es crear una prótesis para 10 personas diferentes, y de esta manera podríamos ir desarrollando de mejor manera este proyecto porque es muy necesario tener otros puntos de vista. (...)Yo mismo me encargaría de hacerlas una a una, y a medida de cada persona”, destacó.

En su cuenta se ven los videos explicativos de su “prótesis estrella” e incluso explica todo para que los usuarios puedan entender cómo funciona.

“Estos de acá son los tendones que activan cada dedo y acá hay un elástico que siempre hace que vuelvan a su posición inicial. Entonces, cuando yo jalo acá, se tensan los tendones y hace que se cierre la mano. No necesita la mano izquierda porque si la necesitara dejaría de ser funcional; con este arnés ya no necesita la otra mano. Obviamente tiene movimientos muy reducidos, pero funciona”, escribió.

Comentarios

Las ayudas sobran para este joven emprendedor e inconforme. Lejos de deprimirse por haber perdido una mano, ha ganado muchas porque puso a volar su ingenio para hacer diversos tipos de prótesis según sus necesidades, incluso hasta hizo una con forma de martillo para sus trabajos manuales.

Muchos usuarios lo felicitaron por su optimismo ante las circunstancias de la vida y las ofertas de apoyo son muchas, algo que él agradece en cada comentario.

“Existen prótesis en 3D con software libre. Podrías probar con eso y adaptarla... hay empresas que te la imprimirían gratis”; “Hermanito como estás, espero que puedas ver este mensaje, tengo impresora 3D yo te la puedo hacer gratis”; “Eres un crack”; “Lo del martillo no se me hubiera ocurrido, tú puedes bro”; “Son admirables esos avances, deseo recibas todo el apoyo que necesites”, le escribieron.

