Año Nuevo: ¿Cómo emprender e iniciar de forma exitosa un negocio?

Son muchas las personas que tienen ideas sobre generar ingresos desde su negocio propio. Sin embargo, pocas son las que se arriesgan a transformar esto en nuevos proyectos.

Esto se dan porque no todos tienen acceso a una educación sobre cómo emprender. Alfonso Espinosa, CEO de To Be Company, y experto en el tema da algunos consejos para poder encaminarse en este mundo.

¿Cómo se puede iniciar emprendiendo?

“Es muy importante para emprender que la persona tenga una visión y valentía para poder verse en el espejo y distinguir cuáles son sus fortalezas. Que le puede hacer diferente, que ideas piensa hacer. Es mucho más fácil para un emprendedor trabajar en algo que es bueno por naturaleza o por aprendizaje. Debe conocer sus debilidades, para incluso tener un socio que supla estas debilidades”, señaló Espinosa.

Además, señaló que siempre es recomendable para aquellos principiantes tener un diferenciador, ya que esa originalidad podrá rescatarlo de tratar de repetir ideas de otros y convertirse en una competentica menor.

"Emprender para 2023"./ Redes Sociales

“Cuando hay alguien que está con el pensamiento de emprender, es que escuchen el termo que tienen que enfrentar y láncense a hacer su emprendimiento con una visión muy clara. Hacerlo con algunos proyectos y quedarse con el más rentable y disfrutar del proceso de aprendizaje”. — Alfonso Espinosa

¿Cómo se logra marcar la diferencia para emprender?

“Para marcar la diferencia uno tiene que aprender a escuchar al mercado, a la gente, cuáles son sus inquietudes. No necesidades porque a veces las personas no saben si necesitan un servicio u otro. A partir de eso, se podrá diseñar un servicio o un producto que se haga cargo de las inquietudes del mercado”, especificó el experto.

Por otro lado, señaló que otro aspecto fundamental son los detalles. “Por ejemplo si es un local comercial, ¿cómo luce?, ¿en qué zona está ubicado?, ¿cómo van a ver el producto, ¿cómo lo van a tomar, ¿cómo lo van a probar? Sobre la gente que va a atender al público, ahí se tiene que ver ese diferenciador por el que le van a preferir al servicio de uno”.

Dinero (Unsplash)

Tener los ojos en los números de su negocio

“Veo emprendedores con magnificas ideas, pero por pereza no les gusta entrar a los números de su organización y no saben cómo son los costos y no saben colocar precios adecuados. Todo emprendedor debe tener esto claro. Más del 90% de quienes inician en un nuevo proyecto no toma en cuenta este punto importante. Lo hacen de una forma muy entusiasta, pero tienen malos resultado porque no han sabido manejar de forma correcta sus ingresos”, finalizó Alfonso Espinosa.