Tristeza y nostalgia, ¿por qué esos sentimientos nos invaden en Fin de Año?

Diciembre es un mes donde las emociones están a flor de piel. Para unos son los mejores días del año, sinónimo de felicidad, amor, etcétera; pero otras personas no quisieran que llegará y el solo hecho de estar en los últimos días de diciembre causa de tristeza y nostalgia.

La nostalgia es el sentimiento de extrañar algo que en en el presente no está, pero en algún momento lo tuvimos y eso, de cierta manera, causa pena y una sensación de tristeza.

En estas fechas, inconscientemente, hacemos una evaluación de nuestro año y sentimientos de nostalgia por lo que ya no está nos invaden. Si miras a tu lado, no sabes cómo realmente se siente esa persona, si en este 2022 perdió un familiar, perdió trabajo, le rompieron el corazón, está lejos de los suyos o atraviesa una crisis económica, por eso la importancia de la empatía.

Efectivamente, David Sucre, psicólogo clínico, en una entrevista con Metro Ecuador asegura que “Son fechas llenas de muchas connotaciones sociales y religiosas que están cargadas de afectos. De modo inconsciente al venir estas fechas, en cierre de año pareciera que uno sin estar consciente hiciera un cierre y síntesis de su año, de eso va a depender mucho la proyección de metas y de objetivos para el próximo”.

El especialista añade que ahora estamos viviendo en una época donde hay mucha gente que está lejos de la familia, que no tiene hijos y en estas fechas se le ha adjudicado para compartir en familia, para dar regalos, sobretodo para que los niños disfruten.

“Nos invade los sentimientos de nostalgia al recordar nuestra infancia, la ilusión de estas fechas. Saber que muchas personas ya no están, que las cosas han cambiado genera este sentimiento. Uno suele recordar su niñez, a los seres queridos y ese niño interior se ilusiona creando nostalgia”. — David Sucre

Otra de las cosas que suele ocurrir en estas fechas es estar en familia, pero por ser Navidad o Fin de Año los conflictos no se acaban. No puedes pasar en familia, si en todo el año ni se llaman .El imaginario de estar “en familia” no es la realidad de todas las personas, no todos pasan en familia o llevan entre ellos.

El factor económico también afecta a las emociones en esta fecha. De acuerdo a Sucre, “como es una fecha que está adjudicada para poder entrega regalos, hay gente que quiere auto explotarse, auto exigirse o endeudarse más de la capacidad que puede para poder cumplir con esto que, socialmente, se espera y eso también genera cierta ansiedad y estrés”.

¿Cómo trabajamos en estos sentimientos?

La gente que tiene mayor madurez emocional puede llegar a tener negociaciones. Cuando uno va madurando, se da cuenta que en realidad ya no se desea lo material, sino lo afectivo, destaca la importancia de los vínculos, el lograr armonía, tener trabajo, salud y el sentirse útil.

“Yo creo que esos son regalos simbólicos más importantes. Uno tiene que encontrar el lugar, las personas y el modo en el que quiere estar con los que le hacen bien. Si eres fiel a eso no habría por qué dejarse tomar por esos estado de ansiedad, tristeza de nostalgia”.

Importancia de la salud mental

Diciembre es uno de los meses en que los profesionales de la salud mental tienen más trabajo y consultas de emergencia. “La salud mental es importante porque forma parte de nosotros como humanos y a veces la renegamos por los prejuicios, uno teme encontrase con las emociones ocultas”, dice el experto.

Hay personas que pueden diseñarse o proyectar hacia adelante con un propósito de vida, con ganas de cumplir metas y objetivos, eso es un factor de salud mental, pero también está lo opuesto.

“Las personas que no tienen ganas de proyectarse, están pegadas al pasado, a lo que no se logró, ahí es donde aparece la excesiva nostalgia que nos puede llevar depresión”, comenta Sucre.

La ansiedad es el exceso de futuro y la depresión el exceso de pasado. Entre entre la depresión y la ansiedad, el pasado y el futuro, no puedes estructurar tu presente y entras un conflicto por el que puedes enfermar.

Lo primordial y básico está en cuidar las emociones, tener los vínculos sanos, las compañías y las decisiones que elijas.