Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 26 al viernes al 30 de diciembre del 2022

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el horóscopo semanal en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta última semana de diciembre, en lo que corresponde del lunes 26 al viernes al 30 de diciembre del 2022.

Aries

Para la última semana del año te salió la carta de “El Loco”, la cual significa gratitud y desapego, es decir, debes darle gracias a la vida por todo lo que te permitió tener en este año que termina y aprender a valorar cada instante de tu existencia. Es momento de armarte de valor para salir de tu estado de confort y aventurarte en el próximo año para realizar todo lo que tienes en planes. Esta semana tendrás un cierre de año con mucho trabajo pendiente, por eso te recomiendo que te pongas al día. Te invitarán a salir de viaje, pero será solo el fin de semana. Tu compatibilidad en el amor seguirá amigo de Aries, pero hay un amor del signo Capricornio que te hablará de compromiso firme. Tu mejor día será el 26 de diciembre, tus números mágicos serán 09 y 13, y tu color el rojo intenso.

Tauro

En las cartas del tarot obtuviste “El Mundo”, la cual significa que en esta última semana del año deberás tener en cuenta que habrá muchas oportunidades nuevas de crecimiento y, sobre todo, de expansión en tus conocimientos. También, esta carta te invita a salir de viaje constantemente y así poder experimentar otras culturas y formas de pensar. Esta semana tendrás plenitud en tu vida, es decir, te sentirás más fuerte y vivo que nunca. Una corriente de energías positivas estarán en tu vida y en el amor seguirás con tu pareja actual hablando de más formalidad y comprensión. A los solteros les vendrá un amor compatible del signo Acuario, Virgo o Libra. Tu mejor día será el 27 de diciembre, tus números mágicos 06 y 17, y tu color el azul intenso. Debes ser más cauteloso con tus gastos y previsor.

Géminis

La carta de “El Juicio” te salió en el horóscopo del tarot, por lo que es tiempo de reinventarse y tener paz interior. Sobre todo esta semana que termina el año, es muy importante que tu signo encuentre tranquilidad y deje atrás esa guerra que arrastraba consigo mismo por no lograr la felicidad. A través de esta carta del horóscopo del tarot tendrás más madurez mental al momento de tomar decisiones y empezarás a hacer una lista de todo lo que te faltó por cumplir; el próximo año tratarás de lograrlo. Harás el trámite de tu visa y permiso de migración para salir de viaje en estos días. Recibirás un regalo que no esperabas y te dará mucha alegría. Pondrás en orden toda tu papelería de escuela. Tu mejor día será el 28 de diciembre y tus números de la suerte 06 y 15. Tu color es el verde fuerte.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, la cual significa inspiración para ser el mejor en todo y chispa de una vida nueva. Estás en el momento de ser mejor persona y sacar adelante todas tus metas para el próximo año. Deja a un lado el drama, vive la vida lo más tranquilo que se pueda y con mayor seguridad. Última semana del año de mucho trabajo y sacar todo lo que tengas pendiente, es decir, pondrás en orden todas tus deudas. Te invitarán a salir de viaje en estos días para pasar el año nuevo con tu familia. Recibirás un regalo de última hora que te hará muy feliz. Harás trámites de tu papelería de seguro social y pasaporte. Tu mejor día será el 28 de diciembre. Tus números mágicos son 03 y 21, tus colores amarillo y verde. Ten cuidado con los problemas de dolor de huesos, es por el cambio de tiempo.

Leo

En esta última semana del año te salió la carta de “La Estrella”, la cual significa buena fortuna y calidad de vida. Habrá excelentes cosas para tu signo el próximo año, Leo se reorganizará en esta semana para estar al corriente con todo su trabajo atrasado y, sobre todo, liquidará deudas. Estos días tu punto débil serán la mente, los nervios y el estrés, por eso te recomiendo seguir con el ejercicio y no tomar tantas bebidas alcohólicas. Recuerda que todavía te falta el fin de año para celebrar con tus amigos y familia, así que guarda energías. Te llegará un dinero extra por parte de un sorteo de la lotería con los números 04 y 33. Tus colores de la suerte son amarillo y rojo; tu mejor día será el 29 de diciembre. Te buscará un amor del pasado para darte un regalo y volver a estar juntos.

Virgo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Diablo”, por lo que en esta última semana del año te recomiendo protegerte de todos los que te rodean; nunca debes caer en confianza y aprende a definir bien quiénes son tus amigos. Esta carta del tarot te dice que debes actuar con responsabilidad y conciencia en tu vida, es decir, reflexiona qué estás haciendo bien y determina qué quieres para tu futuro el próximo año. No te quedes con personas que no te hacen sentir bien, es mejor definir el amor verdadero que te conviene, recuerda que las parejas sentimentales son para construir, no para destruir, así que busca tu media naranja. Vendrá un golpe de suerte con los números 15 y 21, tus colores son rojo y naranja, y tu mejor día el 27 de diciembre. Prepárate para grandes sorpresas en tu vida en el 2023.

Libra

En esta última semana del año te salió la carta de “La Templanza”, sin duda, esta es una buena señal de fortuna para tu signo. Por eso es el momento exacto para tomar una solución a todos los problemas que venías arrastrando en los últimos días y verás que el éxito vendrá a ti. También esta carta te indica fluidez y abundancia en lo económico, por fin te llegará el dinero que te debían desde hace mucho tiempo. La fluidez de tus buenas energías te ayudará a tener más fuerza laboral. Te llegan ingresos extra en la lotería con los números 00 y 23, tus colores son morado y rojo, tu mejor día es el 28 de diciembre. Tramitas tu permiso de migración para salir de viaje. Recibe la invitación de un amor nuevo, por eso no te encierres tú mismo, date la oportunidad de conocer más personas compatibles en tu vida.

Escorpión

En el horóscopo te salió la carta de “La Torre”, indica que estás en etapa de metamorfosis, es decir, harás un cambio radical en tu carácter, forma de vida y sobre todo en tus hábitos. Es tiempo de crecer y preparar todo para el próximo año en cuestión laboral y tener el éxito que deseas. Recuerda que el elemento de tu signo es el agua, eso te hace muy sentimental y apegado a la familia, siempre quieres que todos estén bien. Tendrás cierre anual, por eso trata de concentrarte en todo lo que haces en tu trabajo. Recibes una invitación para salir con un nuevo amor de Piscis o Cáncer. Ya no te castigues a ti mismo, recuerda que hay situaciones que no podemos controlar y solo hay que ser fuertes para sobrellevarlo. Tus números de la suerte son 19 y 88, trata de jugarlos el día 29, tus colores el amarillo y azul.

Sagitario

En las cartas del tarot te salió “La Fuerza”, significa valentía ante la adversidad y afirmación de que eres poderoso y sin miedo ante los problemas. Esta carta te ayudará a entender que las vivencias son un aprendizaje y no debes quedarte estancado en ninguna situación, menos en lo amoroso. Recuerda que la familia no se escoge, te la da Dios, así como el amor y los amigos, por eso aprende a escoger bien a tu pareja y amistades porque uno de los problemas de Sagitario es que lo traicionan mucho. Para la última semana del año retomarás todo lo que construiste y lo que te faltó por hacer, es importante hacer una lista de los propósitos del próximo año y empezar a realizarlos. Tu mejor día será el jueves 29, trata de jugar los números 19 y 37 para el premio mayor, tus colores son el verde y amarillo.

Capricornio

En esta última semana te llega dinero extra el día 30 con un premio de la lotería con los números 21 y 30, usa mucho perfume para que la suerte esté contigo, tus colores son naranja y rojo. Cuídate de problemas con el alcohol, trata de controlarte al brindar. En el horóscopo te salió la carta de “El Mago”, por eso el poder vendrá a ti sin límites. Atraviesas por una etapa de cambios positivos, pero deberás poner mucho de tu parte para que esto suceda. Aprenderás que el amor se da, no se compra y entenderás que estás hecho para ser feliz. Tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Son días de festejarte, recuerda que tu signo siempre se llena de energía el día de su cumpleaños. Tendrás mucha prisa por sacar todos los pendientes de la oficina por el cierre anual, así que trata de concentrarte.

Acuario

En esta última semana del año, en el horóscopo te salió la carta de “La Emperatriz”, por lo que tendrás inteligencia y libertad. Deberás aplicar toda tu inteligencia para resolver problemas financieros y sentimentales. La libertad que te pide esta carta es señal de que tomarás acciones que te harán crecer como persona y ya no depender de alguien para ser feliz, es libertad en todos los sentidos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 15, trata de jugarlos el día 28. Tus colores son azul y dorado. Recuerda que tu signo siempre quiere organizar todo lo que hará el próximo año, trata de escribir tus propósitos para que cuando los realices les pongas una palomita de propósito cumplido. Procura vestirte de colores fuertes para recibir el año nuevo con más fuerza y que así llegue el amor y prosperidad.

Piscis

En el horóscopo te salió la carta de “El Carruaje”, es por eso que la fuerza y valor estarán de tu lado, estás en el tiempo de ser grande como persona y ya no bajarás la cabeza ante los demás. Tu signo tiene la capacidad para ser el mejor en todo lo que se proponga. Esta carta te avisa que vendrán nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Serán días de tener mucho trabajo en tu casa. Recuerda que tu signo, como es un pez, siempre le gusta dejar en orden todas tus cosas y pagar sus deudas. Tus números de la suerte para el día 29 serán el 08 y 77, verás cómo llega dinero extra. Usa más los colores amarillo y azul. Cuídate de problemas de estómago o intestino porque son tu punto débil. Esta semana te buscará un amor del pasado para volver a estar juntos, trata de darte otra oportunidad y pasarla en pareja.