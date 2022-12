Niño conmueve las redes al pedir la visita de su papá en Navidad

Por estas fechas son muchas las historias aleccionadoras que encontramos en redes sociales. Se trata de historias reales, de adultos y niños que no la pasan nada bien, pero muestran valentía y ganas de seguir adelante.

Este es el tierno caso de Lupito, un niño del estado de Durango, en México, quien con gran ilusión pide ver a su padre, un hombre que nunca lo visita y que vive con otra familia.

Quiere hablar con su papá

Lupito, como es identificado el menor, respondía a las preguntas de un reportero, sin imaginar el periodista que el niño le iba a sorprender con sus respuestas.

Lo primero que dijo al reportero fue que no le iba a pedir nada a San Nicolás porque él no tenía su dirección, por lo tanto, nunca le dejaba regalos en Navidad. “Mi mamá me dijo que no encontraba nuestra casa”, expresó Lupito.

@rubencerquinz LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS ♬ A thousand years - Zeus

El hombre lo convence de que este año sí le iba a llegar porque se iba a poner a cargo de la gestión. “Quieres que le marque a Santa?” le pregunta el hombre, a lo que Lupito dijo: “Sí, pero también a mi papá”, soltó el niño un poco conmovido.

Al ver que el reportero no estaba muy a gusto con buscar la forma de llamar a su papá, Lupito dijo: “Un último mensaje” cita el post de @rubencerquinsz

Conmovedor

“Dijo mi mamá que mi papá ya tenía otra familia, y que por eso ya no volvió a verme, por eso le quiero mandar un mensaje”, dijo el niño.

Luego, para complacerlo, el reportero le dice que puede mandar su mensaje a ver si su papá logra verlo.

“Papá, puedes venir en Navidad para darte un abrazo?”, soltó Lupito. Luego agregó mirando a la cámara: “Y luego ya te vas con tus otros hijos”, concluyó el niño con los ojos entristecidos.

El clip ha sido difundido por la organización Héroes sin capa, en Durango. El video cuenta ya con más de 29 millones de reproducciones, reseñó MSN.

Lupito fue encontrado por primera vez vendiendo una pelota en un restaurante. Era su único juguete, pero decidió venderlo para comprar pan y leche. Así fue el inicio de su historia registrada por su ahora padrino Rubén Cerquinz, quien ha registrado el constante deseo del niño de ver a su padre.

Lupito sigue a la espera de ver cumplido su mayor sueño, que no es otro que abrazar al hombre que los abandonó a él y a sus hermanos.

