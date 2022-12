Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de diciembre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 23 al 25 de diciembre del 2022.

Aries

Tendrás una oportunidad de crecimiento en todas las formas de tu vida, pues te tocaron las cartas del “Seis de Oros” y “La Muerte” en el horóscopo del tarot, y eso representa la liberación de tu pasado, por lo que lograrás todas tus metas a futuro, pero no olvides tomar las mejores decisiones y llevarlas a cabo. La paz y el amor llegarán a tu vida, recuerda que tu signo es algo complicado en cuestiones amorosas, así que trata de relajarte y disfrutar de estos días navideños, vive el momento. Protégete en estas épocas de frío, pues tu punto débil es la garganta y te puedes enfermar. Viene un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 07 y 19. Tu color de la abundancia es el azul. Tu signo es muy olvidadizo, por lo que haces la compra de un regalo navideño de último momento.

Tauro

Vienen días de abundancia para tu signo, pues la carta de “La Estrella” y el “Cuatro de Copas” son las que se te revelaron en el horóscopo del tarot, lo que anuncia que los astros van a estar de tu lado, así como tu ángel de la Navidad, quien te concederá tres deseos; reflexiona qué es lo que quieres y decide lo mejor. Termina todos los pendientes en la oficina para que no cargues con estrés laboral y rodéate de las personas que más te quieren como tu familia, disfruta esta Navidad junto a ellos porque se van de viaje. Te llega dinero extra este 20 de diciembre por la Lotería con tus números de la suerte que son el 05 y el 07. Usa mucho perfume y combínalo con ropa roja, ya que este color te dará fuerza. Cuídate de problemas de alcoholismo y guarda energías para las fiestas de Año Nuevo.

Géminis

El tarot te dice que es tiempo de madurar y crecer en lo personal para conseguir una pareja estable en tu vida, pues las cartas de “El Juicio” y “Las Espadas” te anuncian que el ángel de la Navidad te protege de las malas energías que te rodean. Te someterás a una cirugía médica o estética en estos días, cambias de imagen y tendrás paz en tu alma. Recordarás a las personas que ya no están con nosotros esta Navidad, pero ten en cuenta que cuando una persona muere, es cuando realmente se olvida. Cuídate de problemas con la gastritis y trata de no abusar de la comida durante estas fiestas, ya sea el picante o alimentos irritantes. Viene un golpe de suerte con el premio mayor del día 22 de diciembre con los números 03 y 14; el verde es tu color de la fortuna, úsalo estrenando ropa en un día especial.

Cáncer

La carta de “El Ermitaño” y el “Nueve de Copas” significan que vienen para ti días de paz, quitando de tu mente y espíritu el caos mental que tenías con amores y amistades del pasado, por lo que maduras y entiendes mejor a los que te rodean, en especial a tu familia. Debes hacer un plan de vida y de trabajo para el próximo 2023 y procura llevarlo a cabo con continuidad y perseverancia si quieres alcanzar el éxito. En estos días navideños sentirás que por fin vino a ti la persona indicada para ser feliz y hablarán de un compromiso firme; tendrás un golpe de suerte el día 21 de diciembre con los números 01 y 23, les puedes agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu color es el naranja, úsalo durante esta Navidad; recibirás un regalo sorpresa y organizas una posada que será la sensación.

Leo

Tendrás un golpe de suerte el día 20 de diciembre con los números 09 y 35, y trata de pensar cosas positivas en ese momento para que todo te salga de lo mejor. Olvida los problemas del trabajo y deja de lado el estrés, aprovecha esta época para desintoxicarte de la tensión laboral. Las cartas de “La Rueda de la Fortuna” y “El Siete de Copas” se revelaron para ti en el horóscopo del tarot, y significan que renovarás tu vida, para ello debes tener tu mejor actitud y pensar en atraer todo lo positivo a tu alrededor, ten en cuenta que la buena suerte te sonríe. Tus colores son el amarillo y el rojo, utilízalos en ropa y zapatos nuevos para más abundancia. Trata de controlar los vicios y el alcohol en estas fiestas para que no tengas cruda moral y la pases de lo mejor con tus amigos y seres queridos.

Virgo

Las cartas de “La Templanza” y el “Siete de Oros” son las que te tocaron en el horóscopo del tarot, significan que la abundancia llegará sin límites a tu vida, así como el nacimiento de un nuevo miembro de tu familia y los colmará de alegría. Es momento de crecer profesionalmente y acrecentar tu patrimonio con negocios propios, la compra de una casa o un coche, solo cuida los detalles. Tendrás suerte en los juegos de azar el 21 de diciembre con los números 06 y 50, y tu color será el rojo intenso. En esta Navidad te rodearás de tu familia, a quienes les harás regalos especiales. Ten cuidado con los dolores de espalda y huesos durante estos días ante los frecuentes cambios de clima. Van a invitarte a salir de viaje la próxima semana y te llegará un regalo por parte de un amor nuevo, si es que estás soltero.

Libra

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “El Sol” y “5 de Espadas”, eso implica que tendrás ayuda divina para salir de ese problema de salud o económico que no te deja estar en paz. La unión de estas cartas te recomienda que cambies de casa o que muevas tus energías para conseguir otro trabajo y estudiar para tu desarrollo profesional. En estos días navideños a tu signo le gusta preparar la cena e invitar a toda la familia para convivir, eres el mejor anfitrión en esta temporada. Sales de viaje para visitar a unos familiares, compras unos regalos que te hacían falta, pero recuerda no gastar mucho porque lo más importante es la convivencia. Te llega un regalo de un amor del pasado que te gustará mucho. Tus números de la suerte para la lotería son 11 y 29, y tus colores de la fortuna el blanco y azul.

Escorpión

“El Emperador” y “9 de Espadas” son tus cartas para esta semana en el horóscopo del tarot, por lo que deberás estar con tu mentalidad positiva y no dejar que los malos momentos arruinen estos días de Navidad. Esta carta te augura un puesto nuevo de trabajo y crecimiento profesional. Tendrías protección del mal de ojo y envidias. Serán días de sorpresas agradables, regresa un amor del pasado o tendrás noticias de alguien muy especial en tu vida. A tu signo siempre le va bien en los días navideños porque su energía se fortalece. Ten cuidado con los gastos excesivos, aprende a escoger los regalos. Eres muy bueno para la cocina y este 24 no será la excepción, ya que tú vas a preparar esa rica comida para convivir con tus seres queridos. Tus números de la suerte son 02 y 70, y tus colores el rojo y azul.

Sagitario

Tus cartas del tarot son “El Loco” y “10 de Oros”, significan que son tiempos de madurar y saber qué deseas para tu futuro y alcanzar la felicidad. Debes controlar tu mal carácter y no tener excesos. Te recomiendo que te animes a poner un negocio que te ayudará a crecer en lo económico. Aún te van a llegar regalos por tu cumpleaños e invitaciones a posadas. Serán días de ponerte al corriente con tus obligaciones y trabajo atrasado. Te vas de vacaciones y necesitas dejar todo en orden. Piensas mucho a futuro, en 2023 tu signo tendrá mucha suerte para emprender. Ten cuidado con el alcohol y los vicios en estas fiestas, más porque tu signo no tiene control, así que trata de pasártela lo más sano posible. Este día 20 será de suerte para tu signo con los números 13 y 66, tus colores son amarillo y negro.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “El Carruaje” y “8 de Oros”, significan valentía y fuerza interior para no detenerte, por eso no caerás en situaciones complicadas en tu vida y resolverás eso que tanto te quitaba el pensamiento. Un amor del signo de fuego hablará de comprometerse contigo. Compras los últimos regalos navideños, tu signo siempre quiere quedar bien con todos. Ten cuidado con problemas de garganta e infección, trata de ir con tu médico. Ten paciencia con tu pareja, recuerda que en estos días todos estamos más sentimentales, así que trata de comprender y estar en paz. Tendrás un golpe de suerte el 20 de diciembre con los números 30 y 99, y con los colores azul y rojo. Te llega dinero extra por tu buen desempeño. Ten cuidado con el alcohol, trata de no tomar demasiado.

Acuario

Esta semana tendrás un golpe de suerte el 21 de diciembre con los números 08 y 25, y con los colores naranja y rojo. En el horóscopo del tarot te salieron las cartas “El Mundo” y “7 de Bastos”, así que prepara tus maletas para salir de viaje. Debes ser feliz sin condiciones para enfrentar tu destino y luchar por tus ideales y por el amor. Ahorra tu dinero para enero, te servirá para pagar todas tus deudas. Días para analizar qué debes hacer para estar en paz con todos los que te rodean y deja a un lado los rencores. Tu signo es muy explosivo y guarda muchos sentimientos, pero estamos en los días del perdón, así que trata de relajarte y pasarla de lo mejor. Haces una posada con piñata para reunir a tus amigos y familiares, pero trata de no tomar tanto alcohol, recuerda que tú eres el pilar de las fiestas.

Piscis

Para esta semana tus números de la suerte son 10 y 44, tu mejor día el 20 de diciembre y tus colores el verde y el amarillo. En el horóscopo del tarot tus cartas son “La Torre” y “5 de Oros”, serán días de sorpresas económicas y de viajes inesperados. Es tiempo de hacer un patrimonio para tu vida y empezar a ver qué pareja sentimental te va a acompañar en tu recorrido por este camino. Días de estar de lo más relajado y contento con tus familiares, a tu signo le gusta ser el mejor anfitrión, pero trata de no opinar en problemas ajenos. Haces unas compras de última hora para la cena de Navidad. El amor es tu punto débil y tu pareja es la persona ideal, solo trata de no darle tanta importancia a los problemas y pasar una Navidad de lo mejor. Te cambias el look y compras ropa para estrenar en estos días.