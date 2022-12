El doloroso drama que enfrenta la mujer más tatuada del mundo y que le arruinó por completo la Navidad

Melissa Sloan es una mujer de 45 años que se considera adicta a los tatuajes, los cuales cubren prácticamente todo su cuerpo y su rostro. Esto sin embargo le ha traído diferentes problemas, siendo uno de ellos el hecho que no la dejaran entrar a la fiesta navideña del colegio de su hijo.

El drama de la madre adicta a los tatuajes

La madre es considerada la mujer más tatuada del mundo y ya ha revelado problemas para encontrar trabajo o que no la inviten a fiestas para Navidad.

“No puedo conseguir un trabajo. No me aceptan. Pedí trabajo de limpieza de aseos donde vivo y no me aceptan por mis tatuajes”, señaló tiempo atrás Sloan.

Sin embargo, acorde a su relato al diario británico Daily Star, ahora debió enfrentarse a un nuevo inconveniente cuando quiso ir a la fiesta navideña del colegio de su hijo, en donde él participaría de una obra.

“No hay fiestas de Navidad y cuando voy a la escuela de mi hijo no me invitan. Una vez me dijeron que fuera al jardín trasero y mirara por la ventana de la clase”, expresó.

“Los maestros me dijeron que hiciera eso, por eso no voy a la obra de teatro de la escuela”, señaló la mujer, quien indicó que su pareja al final va a las fiestas y presentaciones, mientras ella se queda en casa.

“Él irá esta noche a la fiesta de los niños porque no puedo ir allí porque no me quieren. Me siento tan celosa porque no puedo ir allí ni a la fiesta de Navidad porque sé cómo son (los maestros y los padres) conmigo”, concluyó.