Es viral: Pareja grabó un “fantasma” cuando paseaba a sus perros

Una experiencia paranormal vivieron los esposos Hannah y Dave Rowett, quienes salieron muy temprano en la mañana a pasear a sus perros a un parque cercano cuando sintieron que alguien más estaba en el lugar.

Sucedió en Clumber Park, un sitio señalado como embrujado, ubicado en el condado de Nottinghamshire (Inglaterra). De hecho, tradicionalmente aseguran que allí aparece el espíritu de ‘Grey Lady’ (La Dama Gris).

La pareja llegó al parque cuando todavía todo se veía oscuro. Ambos tuvieron una sensación rara, así que optaron por encender la linterna de su móvil para ver mejor, no sin antes asegurarse activando la cámara para grabar el momento.

Humanoide cruza la vía

Mientras Dave llevaba a sus labradores por el sendero, Hannah hacía el video: “¡Acabo de ver un fantasma!”, exclamó. Todo pasó muy rápido, así que revisaron el móvil y constataron lo que había sucedido.

En el clip se ve pasar, como corriendo, una figura humanoide pero vaporosa, como una nube de humo que parece huir hacia el bosque. “Siempre he sido muy escéptico, pero literalmente se me erizaron todos los pelos, desde los pies hasta la cabeza”, afirmó el hombre de 52 años.

Hannah explicó a medios locales que vio el video varias veces antes de compartirlo en Facebook. “Al principio pensé que era un perro, pero luego, cuando lo miro bien, creo que es más una forma de tipo humano. Es bastante demoníaca la forma en que se arrastra, y tiene extremidades largas, nunca cambia su forma”, citó Marca.

Opiniones diversas

“¡Qué suerte tienes tú también de haber visto eso!”, dijeron en los comentarios. Otros usuarios opinaron que la forma pudo ser producto del humo de un “vaper”, pero la pareja asegura que no fuma.

“La figura adquiere un tono más oscuro de blanco, volviéndose más claro a medida que avanza el video, algo que cualquier tipo de humo o nubes no haría”, justificó un usuario. “He visto algo similar a esto cuando estaba mirando por la ventana, era una figura de humo y caminó directamente a la casa de mi vecino, estas cosas son reales”, escribieron en su muro.

Este clip se hizo viral en Facebook (Captura)

Hannah agregó que no es la primera vez que está en presencia de algo sobrenatural. Sostuvo que en ese momento no se sentía asustada debido a que creció en una casa donde “regularmente podía ver a un anciano” que supuestamente la perseguía, reseñó New York Post.

“Cuando siento cosas, siempre saco mi cámara porque no siempre se ven las cosas a simple vista. Por eso lo atrapé”, sostuvo. “Creo que es una imagen tan increíble que quería compartirla. Los niños quedaron impresionados cuando se lo enviamos”.

Hannah reveló que ha recibido cientos de mensajes al respecto, sobre todo de personas que dicen llamarse caza fantasmas o investigadores de este tipo de fenómenos. “No tenemos una explicación lógica frente a lo que vimos”, destacó.

