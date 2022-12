La vitamina que debes tomar a diario para prevenir el Alzheimer

Una hormona que es sumamente importante para nuestro organismo y que tiene un rol esencial en procesos cardiovasculares, metabólicos y endocrinos es la vitamina D. La vitamina D es conocida por fortalecer nuestros huesos, ya que interviene en la correcta absorción del calcio, pero también asegura que funcione adecuadamente el metabolismo, el sistema inmune, aparte de que colabora con el crecimiento celular y los procesos inflamatorios.

El déficit de esta vitamina ocasiona muchos problemas en nuestra salud, puesto que propicia la osteoporosis, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, la obesidad, la esclerosis múltiple, la depresión y también el alzhéimer.

Un estudio comprueba que la vitamina D reduce las probabilidades de padecer Alzheimer

A pesar de que actualmente se desconoce qué tipos de mecanismos produce la vitamina D en la función cerebral, una investigación que empezó en 1997 reveló que las personas con altos niveles de vitamina D en el cerebro, contaban entre con de un 25 a un 33% menos de probabilidades de padecer demencia.

Dicho estudio fue publicado recientemente en la revista “Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”, donde se examinaron muestras del tejido cerebral de 209 personas que formaron parte del Proyecto Rush Memory and Aging, un estudio a largo plazo sobre la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores evaluaron la función cognitiva de personas mayores que todavía no presentaban signos de deterioro cognitivo a medida que envejecían, llegando a analizar las posibles irregularidades en su tejido cerebral una vez que fallecieron.

Ahí encontraron que las personas con altos índices de vitamina D en el cerebro tuvieron una mejor función cognitiva.

La directora del Centro de Investigación de Nutrición Humana Jean Mayer USDA en Boston, Estados Unidos, Sarah Booth, resaltó que este estudio “refuerza la importancia de estudiar cómo los alimentos y los nutrientes crean resiliencia para proteger el cerebro”.