Harry y Meghan quieren una disculpa antes de la coronación del rey Carlos III

Luego de que se diera a conocer que Harry y Meghan están invitados a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, trascendió que los duques de Sussex piden una disculpa de la familia real antes del acto.

La coronación es el 6 de mayo del 2023, pero es probable que los duques tengan la disculpa como una condición para asistir. Solicitaron una reunión para una reconciliación.

The Sunday Times publicó que una fuente cercana a los duques reveló que la realeza considera que no tienen nada por lo cual disculparse.

“Harry y Meghan expresaron sus preocupaciones detrás de escena y que no se reconocieron, ahora se ha hecho públicamente y todavía no se ha reconocido. Parece que hay una diferencia en los estándares”, dijo la fuente al referido medio.

No obtendrán disculpas

The Mirror reseñó que Dickie Arbiter, ex secretario de prensa de la realeza, dijo al programa Today que “si ellos (Harry y Meghan) están buscando una disculpa, no la obtendrán porque el palacio siente que no hay nada por lo que disculparse”.

Medios británicos reseñaron que fuentes del Palacio de Buckingham dejaron claro que “si quieren contactar con el Rey, ellos saben dónde vive”, por lo que al parecer, las puertas no están cerradas para Harry y su esposa.

Mientras tanto, la familia real británica sigue sin pronunciarse tras las polémicas revelaciones de Harry y Meghan en su docuserie de Netflix. La única señal visible que dieron fue la invitación a los duques para la coronación de Carlos III, aunque no los invitaron a la fiesta de Navidad.

Presuntamente, el príncipe William se molestó porque Harry usó para Netflix las imágenes de su madre, la fallecida princesa Diana, cuando ella ofrecía una entrevista, por la que se llegó a decir que la estafaron. Se comenta que los hermanos habían acordado hace años, nunca más proyectar esas grabaciones. De ser así, su hijo menor falló al acuerdo.

Seguirá la polémica

Tras los episodios de Netflix, ahora se espera el Libro ‘Spare’, una autobiografía de Harry que lanzará en enero de 2023, y en la cual se esperan revelaciones más impactantes de la familia real.