¿Cuántos días antes debe descongelarse el pavo para que esté listo en la cena de Navidad?

Quedan pocos días para la Noche Buena y varios ciudadanos están atentos para tener todo listo para la cena navideña y pasar u momento junto a sus seres queridos. Sin embargo, ya es 19 de diciembre y se les está acabando el tiempo a quienes desean que todo salga bien para la festividad más esperada de diciembre. El pavo necesita de tres a cinco días para ser descongelado.

Si no se lo hace a tiempo, no se logrará concretar los planes y tal vez la sorpresa tan anhelada para la noche familiar se pierda y no exista la posibilidad de que los presentes disfruten de una comida casera.

El pavo navideño es vendido por las grandes cadenas de alimentos y su presentación para la venta es en grandes congeladores para mantener la consistencia. Es así que posterior a su compra debe pasar por ello para proceder con su preparación.

"Cena navideña con pavo"./ Pexels

¿Cómo descongelar el pavo?

Para este proceso se puede realizar por medio de la refrigeración. Lo no debe hacerse jamás es descongelar el pavo con agua caliente ya que eso podría provocar contaminación bacteriana.

El pavo demorará en descongelarse un días por cada dos kilos que pese. Posterior a esto se recomienda no lavar el pavo. Lo mejor es solo limpiarlo para proceder a retirarle las entrañas.

Luego, lo mejor y lo más recomendables es pasar a secarlos con toallas de papel absorbentes, eso ayudará a que la piel se torne más crujiente una vez que se culmine con la preparación.