Novena de Navidad 2022 en Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

PRIMER DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: Juan, para que sean mis testigos (Jn 1, 1-8)

Iniciamos el primer día de novena 2022, en actitud de oración:

Bendición del pesebre

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Tu Hijo amado, Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro; Ave María y Gloria.

Monición

Queridos Hermanos:

Con alegría iniciamos la Novena de Navidad, que es una manera de disponer nuestro corazón para recibir a Jesús que se hace Niño en Belén. Nuestras familias se congregan en torno a este acontecimiento que fortalece nuestra vida de fe.

Cada día de la Novena, estará marcado por un mensaje del Papa Francisco que, en sintonía con el tema y el texto bíblico, motivará el diálogo y el compromiso. Hoy Juan Bautista, nos invita a preparar el camino para recibir al Señor y con su testimonio nos motiva a pasar de las tinieblas a la luz.

Iniciemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Jn 1, 1-8

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz.

Palabra del Señor.

Reflexión

¡Que alegría comenzar la Novena de Navidad este año! El texto bíblico propuesto para este primer día de la Novena nos habla de la Palabra que viene al mundo para iluminar las tinieblas que deja la condición humana, que con el pecado entra en la oscuridad. El Evangelio nos propone el ejemplo de San Juan Bautista que se hace testigo de la llegada de la luz que es Cristo. Esta actitud nos indica el Santo Padre Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022 titulado “Para que sean mis testigos”. A ejemplo de San Juan Bautista debemos asumir que esta misión tiene que ser «el punto central» de la vida cristiana: Jesús dice que todos los discípulos serán sus testigos y que «serán constituidos tales por gracia» y «la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo». Francisco señala que el uso del plural: «serán testigos» indica «el carácter comunitario-eclesial de la llamada». Y continúa: Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. En la evangelización, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Que así sea el testimonio de nuestra vida, sobre todo en el tiempo de esta Novena que hoy empezamos. — Mons. Cristóbal Kudławiec, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE DAULE

Mensaje del Papa Francisco: Jornada Mundial de las Misiones 2022

“La llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo, es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del Padre y, en cuanto tal, su “testigo fiel” del mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo”.

Compromiso

Con el anhelo de ser testigos del Señor, nos comprometemos a invitar a otras personas (familiares y amigos) a participar de la Novena de Navidad como una manera de fortalecer los vínculos de fraternidad.

Peticiones

En este primer día de la Novena de Navidad, presentemos al Señor nuestras súplicas confiadas y así como Juan Bautista, preparemos el camino que nos conduce hacia Belén. Digamos: Señor, que podamos ser testigos de tu amor.

Por nuestra Iglesia para que a ejemplo de Juan Bautista pueda manifestar su voz profética y asumir con radicalidad el mandato de ser testigos de su amor, en todo lugar. OREMOS. Te presentamos Señor la vida de todas las personas que nos han conducido hacia ti (pensamos un momento en algunos nombres concretos). Bendice su vidas y su compromiso eclesial para que continúen siendo testigos de tu amor. OREMOS Por todas las personas privadas de la libertad, para que puedan experimentar la misericordia del Señor y encuentren para sus vidas, acciones concretas de rehabilitación, de justicia y equidad. OREMOS. Por todos quienes hoy iniciamos el rezo de esta Novena, para que iluminados por el testimonio de Juan Bautista, podamos ser luz en medio de la oscuridad que rodea neutro mundo. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Bendición

Que bajo el testimonio de Juan Bautista nos dispongamos a vivir de la mejor manera esta Novena de Navidad y que recordemos la urgente tarea de ser testigos del amor del Señor. Finalicemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

SEGUNDO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: María se levantó y partió sin demora (Lc 1, 26-38)

Iniciamos la Novena de Navidad día dos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 1, 26-39

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José.

La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús”. María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”.

María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

María se levantó y partió sin demora a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Palabra del Señor.

Reflexión

María, la gran Misionera del Padre se levanta para llevar esperanza y alegría. La Sierva del Señor siempre atenta a la realidad y a las necesidades de su pueblo, se levanta y se pone en camino para servir a la comunidad. La presencia de María en la vida de nuestros pueblos originarios y en la vida de todo creyente, es una presencia que despierta alegría. Es el reconocer cómo Dios en su infinita misericordia se comunicó con la humanidad. María es la mujer que regala vida sin fin. Ella la joven de Nazaret, se levanta presurosa, se olvida de sí misma y se lanza a servir a los demás. Es el modelo de discípulo que todos los servidores debemos imitar. A ejemplo de nuestra buena Madre debemos buscar a los que están más alejados, al borde del camino; solamente así podremos estar presentes donde la vida clama y necesita ser defendida. Que María la humilde esclava del Señor, nos ayude a tener un corazón disponible para ponernos en camino y decir siempre sí al mandato misionero que Jesús nos dejó: “Vayan por todo el mundo...” proclamen y anuncien la Palabra del Señor con valentía, sin excluir a nadie, en clave de sinodalidad. — Señora Aurea Santi Santi, INDÍGENA KICHWA MINISTRA DE LA PALABRA Y MINISTRA EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIÓN. VICARIATO APOSTÓLICO DEL PUYO

Mensaje del Papa Francisco

Jornada Mundial de la Juventud 2022-2023

“María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. Pensaba más en los demás que en sí misma. Ante una necesidad concreta y urgente, hay que actuar con rapidez. ¡Cuántas personas en el mundo están esperando la visita de alguien que los atienda! ¡Cuántas personas mayores, cuántos enfermos, presos, refugiados necesitan nuestra mirada compasiva, nuestra visita, un hermano o una hermana que rompa las barreras de la indiferencia!”

Compromiso

Que así como el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud nos invita a estar atentos a las necesidades de los demás, podamos visitar a una persona concreta que nos necesite.

Peticiones

Presentemos al Señor nuestras súplicas, confiando siempre en su protección amorosa y por intercesión de María digamos: Señor, que como María podamos aceptar tu voluntad.

Te pedimos Señor por nuestra Iglesia para que sea siempre el lugar de acogida, de escucha y de diálogo, bendice a todos quienes tienen en sus manos la tarea evangelizadora de llevar la Buena Nueva a todos los lugares. OREMOS. Fortalece Señor en nosotros, la capacidad para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y que a ejemplo de María podamos decir SI sobre todo en el momento de la adversidad y de las dificultades. OREMOS. Que podamos salir presurosos en ayuda de quien nos necesita, haciendo un alto en nuestro camino para detener nuestra mirada y nuestra atención ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. OREMOS. Por todas las familias que pasan por momentos de dificultades, de rupturas y de tensiones, para que el Señor suscite en sus corazones la capacidad de diálogo y de escucha para superar las diferencias. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Bendición

Que, al finalizar este segundo día de la Novena, podamos experimentar en nuestros corazones el deseo de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como lo hizo María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

TERCER DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: José, no amemos de palabras sino de obras (Mt 1, 18-25)

Iniciamos la Novena de Navidad día tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Mt 1,18-25

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús.

Palabra del Señor.

Reflexión

José “soñador de Dios”, es el hombre que soñando descubre la voluntad de Él en su vida. El Evangelio nos dice que, “Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor...”. Nos deberíamos preguntar sobre qué soñamos nosotros y si al “despertarnos”, nos ponemos en actitud de hacer lo que Dios nos pide o simplemente hacemos lo que hemos planeado sin contar la voz de Dios y sus planes. La pregunta clave es, si nuestros sueños, ¿Nos alejan de los demás, nos impiden ver los rostros de pobreza, miseria, abandono, tristeza y soledad que hay a nuestro alrededor y nos llevan simplemente a la indiferencia? El Papa Francisco es claro cuando afirma que, “La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo, como objetivo de vida y condición para la felicidad”. No soñemos con una felicidad equivocada, no soñemos con cosas materiales que al final nos dejan con las manos vacías, el corazón duro y crean muros. El mismo Francisco nos cuestiona diciendo que, “No estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida. Y las obras de la misericordia son las obras más bellas de la vida” Estamos llamados, en esta Navidad, de manera especial, a hacer vida esos “sueños de Dios” para los demás. Que nuestra actitud sea como la de José, una actitud de acoger al otro, al más necesitado y abrir el corazón a todos. — Mons. Alfredo José Espinoza Mateus, sdb, ARZOBISPO DE QUITO Y PRIMADO DEL ECUADOR

Mensaje del Papa Francisco

II Jornada Mundial de los pobres 2017 “La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia”.

Compromiso

Que así como el mensaje del Papa Francisco en la II Jornada Mundial de pobres nos invita a vivir la pobreza como una actitud del corazón. Nosotros podamos revisar nuestros armarios y nuestras despensas para compartir con los demás no lo que nos sobre sino lo que pueda ser útil para otras personas.

Peticiones

Nos unimos para presentar nuestra súplica confiada ante el Señor y por mediación de San José digamos: Señor, enséñanos a amar no solo de palabras sino de obras.

Te pedimos Señor por todos los padres de familia, por los que han asumido esta tarea con amor y también por aquellos que han olvidado su misión. Dales a todos la gracia de alegrarse con el don de la paternidad y ver en San José un ejemplo de responsabilidad. OREMOS. Ayúdanos Señor a reconocer que no podemos hacer que nuestra felicidad dependa de los bienes pasajeros, sino más bien tu Palabra nos lleve a descubrir la fuente que nutre nuestra existencia. OREMOS. Danos Señor la gracia de ser coherentes con lo que predicamos y con la fe que profesamos, que nuestro amor hacia los demás vaya más allá de las palabras que proclamamos y que lo sustentemos con nuestras obras. OREMOS. Por todos los niños que no tienen una presencia paterna en sus vidas para que el amor de sus madres y el sacrificio que hacen por ellos, sea siempre la mejor referencia para sus vidas. OREMOS. (Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Bendición

Que, al finalizar este Tercer día de la Novena de Navidad podamos acogernos bajo la intercesión amorosa de San José y que su presencia nos motive a amar no solamente con lo que decimos sino con lo que hacemos.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

CUARTO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: Isabel, diálogo entre generaciones (Lc 1, 39-45)

Con la alegría de encontrarnos en este cuarto día de la Novena de Navidad; hoy nos detenemos a contemplar la escena de la visita de María a su prima Isabel. Ellas al encontrarse, nos manifiestan un diálogo entre dos generaciones.

Que nosotros también hoy junto a Isabel, podamos decir: ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!

Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 1, 39-45

En aquellos días, María se levantó y partió sin demora a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”.

Palabra del Señor.

Reflexión

El evangelio relata que María fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá”, va en busca del signo que Dios le da en Isabel, porque “nada es imposible para Dios”. Isabel al acoger a María habla de la dinámica de Dios que teje en la historia su proyecto salvífico; nos recuerda que, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores y éstos, el apoyo, afecto, creatividad y dinamismo de los jóvenes. El Papa Francisco nos dice «Si los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, los ancianos tienen las llaves... no hay crecimiento sin raíces, no hay floración sin brotes nuevos. Nunca, profecía sin memoria, nunca memoria sin profecía». Abrirnos y acoger el diálogo intergeneracional supone escucha y esfuerzo, voluntad decidida de ir, como María, hacia la montaña, aceptar la fatiga y lo inesperado del camino para acoger al otro, aceptándolo en su diversidad; es responder a la necesidad de relación, armonía, comunión; es la única vía a transitar para construir fraternidad y paz universal. El diálogo entre generaciones nos permite complementarnos y ser partícipes de una sociedad fraterna, así como nos enseña el encuentro entre María e Isabel. — Sor Cruz Piñas, PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA ECUATORIANA DE RELIGIOSOS

Mensaje del Papa Francisco

55 Jornada Mundial de la Paz 2022

“Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida. Los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores; y los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes”.

Compromiso

Acogiendo la invitación del Papa Francisco a propiciar un diálogo entre generaciones, mi compromiso es llamar o enviar un mensaje a un familiar o amigo con quien no me haya comunicado hace mucho tiempo.

Peticiones

Con la alegría del encuentro entre María e Isabel, bendigamos al Señor por su infinita bondad y su misericordia manifestada en el diálogo entre generaciones y digamos: Señor, que podamos compartir con los demás la alegría de la Salvación.

Te pedimos Señor, por todas las personas que viven solas y que pasan por dificultades para que, tu gracia los acompañe, los conforte y les permita sentirse apoyados y acompañados. OREMOS. Padre bueno te encomendamos a todas las madres que pasan dificultades para que, con la gracia de tu Santo Espíritu puedan guiar a su hijos a la luz de la fe. OREMOS. Te encomendamos a todos los abuelos y abuelas para que, sean un referente en su entorno social y familiar, y su sabiduría y experiencia sea valorada por todas las generaciones. OREMOS. Por todos nosotros para que, el encuentro de María y de Isabel nos permita valorar a nuestras familias y podamos generar ambientes más fraternos y acogedores . OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.



Bendición

Que, así como el Señor inspiró a María para que visite a su prima Isabel, nosotros estemos siempre atentos a las necesidades de los demás. Terminemos este cuarto día diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

QUINTO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: Magníficat, La esperanza de los pobres nunca se frustrará (Lc 1, 46-56)

Qué alegría encontrarnos en este Quinto día de la Novena de Navidad. Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 1, 46-56

En aquel tiempo, dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre”. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.

Palabra del Señor.

Reflexión

María es portadora de esperanza, ella es “el orgullo de nuestra raza”, en ella se cumple la promesa que Dios da a nuestros padres y nos permite experimentar cómo se manifiesta de generación en generación y sigue haciendo cosas grandes en su ser, en su entorno y en su existencia misma. Los ojos de Dios se fijan en el humilde, por eso la más bella exaltación que brota del corazón de María, es el Magníficat. Esta alabanza está llena del amor que transforma y da esperanza; a la vez es una manifestación evidente de Dios, en la Historia de la Salvación. María con una profunda humildad de corazón, experimenta el gozo de enriquecerse y aún en medio de su pobreza, tiene la certeza de que muchos la felicitarán y la llamarán feliz. Dios nos visita de muchas maneras y nos permite proclamar la grandeza de su amor con nuestra propia vida. La salvación llega a nuestros corazones como la esperanza de los pobres que nunca se frustrará. El Papa Francisco, en la III Jornada Mundial de los pobres, nos invita a sentir el compromiso de acercarnos al pobre, que es el Cuerpo del Señor que sufre en los que sufren. Dios está atento a la súplica del más humilde para reconfortar su corazón. Aquí radica el reto de la evangelización y llegar a lo más débil y pequeño a los ojos del mundo. Que juntos podamos, proclamar un nuevo Magníficat en el hoy de nuestra historia. — Eddy Reinoso Zamora, COORDINADOR NACIONAL DE LA RENOVACIÓN CATÓLICA CARISMÁTICA

Mensaje del Papa Francisco

III Jornada Mundial de los pobres 2019

“La Iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un pueblo extendido entre tantas naciones cuya vocación es la de no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos en un camino común de salvación. La condición de los pobres obliga a no distanciarse de ninguna manera del Cuerpo del Señor que sufre en ellos. Más bien, estamos llamados a tocar su carne para comprometernos en primera persona en un servicio que constituye auténtica evangelización”.



Compromiso

A la luz del mensaje del Papa Francisco en la III Jornada Mundial de pobres, estamos llamados a ser prontos para acoger a todos y por eso nos comprometemos hoy a poner en práctica una Obra de Misericordia corporal o espiritual y evidenciarla en una actitud concreta de nuestra vida.



Peticiones

Oremos juntos y presentemos nuestra súplica confiada al Señor por intercesión de María Santísima y digamos: Señor, ayúdanos a proclamar con alegría tu misericordia.

Por todos quienes no tienen un trabajo digno ni estable, para que apoyados en tu misericordia Señor, puedan continuar confiando en tu bondad que los acompaña todos los días. OREMOS. Acompaña Señor a nuestros gobernantes para que buscando siempre la justicia y la equidad, lleven a cabo proyectos que promuevan el bien común y favorezcan a los más necesitados. OREMOS. Te presentamos Señor la vida de nuestros familiares y amigos que están lejos de tu presencia (hacemos un momento de silencio para recordar sus nombres) para que tu infinita misericordia toque sus corazones y puedan volver su mirada hacia ti . OREMOS. Por todos nosotros que estamos particpando en esta Novena de Navidad, para que nos dejemos interpelar por tu Palabra y podamos ser signos visibles y evidentes de tu misericordia divina. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Bendiciones

Señor, que al meditar en tu infinita misericordia, podamos cantar con alegría tu acción en nuestras vidas y juntos proclamemos la alegría de la Salvación que se nos da como don y gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

SEXTO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: La Sagrada Familia, migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz (Lc 2, 1-5)

Hemos llegado, al sexto día de la Novena de Navidad, hoy nos detendremos para contemplar la escena del Censo y la experiencia que viven María y José para llegar hasta Belén y cumplir con lo que promulgaba el edicto del emperador.

Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 2, 1-5

Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad; así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta.

Palabra del Señor.

Reflexión

El texto de Lucas menciona un censo ordenado para todo el imperio, y a la vez describe cómo María y José también fueron a empadronarse. Ellos se dirigieron a Belén, de acuerdo a las disposiciones dadas por la autoridad legítima. José como padre y esposo responsable y cumplidor de la ley, a través de este empadronamiento evidencia la importante tarea de inscribir oficialmente el nombre de Jesús. José y María emprenden el viaje, posiblemente en condiciones de especial cuidado y atención por el estado de gravidez de María. José cuidó de ella y del niño en todo momento. Ellos son el reflejo claro y evidente de tantas familias que salen de sus lugares de origen, desafiando las distancias y las dificultades, con el único objetivo de buscar días mejores. Los migrantes y refugiados pasan por situaciones similares a todo lo que experimentaron María y José. El rechazo, el desprecio, la indiferencia, acompañaron este peregrinar y siguen siendo las características de aquellos que dejando la patria que los vio nacer, buscan nuevos horizontes en un lugar desconocido. La paz es el principio que rige la convivencia entre todos y no podemos olvidar que los migrantes y los refugiados también necesitan un lugar seguro para vivir. Jesús comparte el dolor de los que son excluidos y marginados y a la vez con su inscripción junto a todos, nos santifica a todos. — Rodrigo Alejandro, PRESIDENTE NACIONAL DEL MOVIMIENTO JUAN XXIII

Mensaje del Papa Francisco

51 Jornada Mundial de la Paz 2018

“Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás. Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro”.

Compromiso

El Papa Francisco nos invita a trabajar con empeño en la construcción de la paz sobre todo en nuestros hogares, por eso hoy nos comprometemos a leer y reflexionar en la Carta a las Familias que se encuentra al inicio de la novena



Peticiones

Pidamos al Señor que, así como la familia de Nazaret, podamos vivir en paz y en fraternidad, buscando siempre el bienestar de todos y digamos: Señor, bendice a nuestras familias.

Te presentamos Señor la vida de todos los migrantes, de los deplazados y de las víctimas de las guerras, dales la fortaleza que necesitan para que su fe no quebrante sino que se renueve cada día. OREMOS.

Acompaña Señor a todas las familias de manera especial a aquellas que han perdido durante este año a sus seres queridos, dales la certeza de la vida nueva que nos concedes. OREMOS.

Te pedimos Señor por los niños y jóvenes que son parte de los grupos de catequesis parroquiales, para que la experiencia formativa que viven sea una luz de esperanza que motiva su camino y su vida de fe. OREMOS.

Por las parejas que durante este año decidieron unir sus vidas a la luz del Sacramento del Matrimonio para que permanezcan fieles a la opción que juntos han realizado. OREMOS.



(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Bendición

Que María y José nos permitan preparar el corazón para caminar junto a ellos, en la espera amorosa que nos conducirá a Belén. Finalicemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

SÉPTIMO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: Los Pastores, la cultura del cuidado como camino de paz (Lc 2, 8-15)

Hoy la visita del ángel a los pastores, nos recuerda su actitud vigilante, por eso pudieron escuchar la invitación para ir hacia Belén y ver lo que el Señor les ha manifestado. Iniciamos este séptimo día de la Novena de Navidad: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 2, 8-15

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: “No teman. Les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre”. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: “¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad!”. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: “Vayamos hasta Belén, para ver eso que el Señor nos ha anunciado”.

Palabra del Señor.

Reflexión

El Evangelio de hoy nos recuerda la presencia de los pastores. Dios se manifiesta a los humildes y sencillos. Por eso el ángel llegó hasta ellos con un mensaje de paz, diciéndoles: “No teman”. La Buena Nueva de la Salvación, llega rodeada de la alegría plena, manifestada en un niño frágil y pequeño “envuelto en pañales y recostado en un pesebre”. Es importante detenernos en la actitud de vigilancia de los pastores, pues mientras cuidaban de su rebaño, el ángel llegó a sus vidas e irrumpió en el silencio de la noche. Dios se manifiesta en nuestra propia existencia justamente cuando estamos atentos a su voz que nos habla de manera inesperada. La respuesta de los pastores ante este acontecer de Dios en su vida fue salir presurosos, dando la voz a otros porque la experiencia de Dios se comparte, se comunica, se anuncia. A pesar de su pobreza, para celebrar juntos este maravilloso acontecimiento. Pero los pastores eran pobres decidieron entregarle el mejor de los regalos: su amor, su prontitud, su visita oportuna. Debemos asumir las actitudes de los pastores, que agasajaron al Niño con su presencia, sin nada más que llevarle que el sudor de su trabajo, la dureza de sus manos y la humildad de sus prendas. Corramos también presurosos al Belén de cada día, llevando en nuestras manos el cuidado del trabajo bien hecho, del estudio realizado con dedicación, de los detalles pequeños. Solo con el deseo de ser santos corresponderemos a la plenitud de un amor tan grande manifestado en Jesús. — PhD Diego Alejandro Jaramillo, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD HEMISFERIOS

Mensaje del Papa Francisco



54 Jornada Mundial de la Paz 2021

“La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz. Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y acogida”.

Compromiso

Recibimos la invitación del Santo Padre de ser vínculo de amor, fraternidad y solidaridad, por eso el compromiso de hoy es escribir los nombres de familiares y amigos a quienes llevamos en el corazón, para colocarlos en el pesebre y orar por ellos.

Peticiones