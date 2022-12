Tiene 79 años y anunció que tendrá un bebé de su marido de 19

Nadando contra la corriente, una pareja italiana sigue dando de qué hablar, ya no por la enorme diferencia de edades (ella tiene 76 años y él 19) sino porque la relación va viento en popa y tendrán un hijo.

Sí. La señora Milina Gatta anunció en una fiesta que ella y su esposo Giuseppe D’Anna serán muy pronto padres de una niña. La develación de sexo se celebró por todo lo alto y se ha robado la atención de millones de usuarios.

Todo el revuelo que se ha armado en torno a esta pareja se centra en que Milina es una abuela de casi 80 años, y muchos siguen opinando que ese matrimonio es solo por conveniencia. Señalan a Giuseppe de interesado y que vive con la señora por interés, ya que es una mujer con buen nivel de vida.

Si embargo, ellos ignoran las críticas y publican episodios de su vida como si se tratara de una pareja convencional, que tienen veladas románticas, van de viaje, de compras y comparten con sus familiares y amigos.

Hace meses se volvieron virales al casarse, a pesar de la diferencia de edad (Captura)

Son felices

El clip de 20 segundos acumula 145 millones de reproducciones y sigue subiendo. No es para menos, ya que en el material se puede ver una muy elaborada puesta en escena, donde la protagonista es una muñeca gigante embarazada que simboliza a Milina.

En su vientre hay una pantalla con diseño de luces que parpadean en varios colores. Todo el ambiente está iluminado en tonos pasteles, hay globos en azul y rosado y en el centro la pareja aparece tomada de la mano a la expectativa de lo que aparecerá en la panza de la enorme muñeca.

En medio de la tierna escena se escucha de fondo el tema de Beyoncé “Halo”, y de pronto las luces se queda detenida en el color rosa, lo que quiere decir que el bebé de esta singular pareja será una niña.

Comentarios a montón

Reseñó El Informador que Milina y Giuseppe disfrutan su romance y no escatiman en lujos y buenos momentos que cuelgan en su cuenta de la red social china TikTok identificada como @milina_gatta, donde tienen 1,6 millones de seguidores.

“I´m very confundida”; “Y mi mamá estresándome a mis 26?, “Quizás el amor de mi vida no ha nacido”; “Linda pareja felicidades yo igual ando con una de 53 y yo tengo 20″; “Creo que no se preocupan por el qué dirán, es de admirar”; “A mí también me dio felicidad al ver ese video”, fueron parte de los comentarios dejados en el clip.

¿Para el amor no hay edad? (Captura)

Aunque los videos posteriores siguen siendo de felicidad y se les ve muy unidos, todavía no han contado qué tipo de método usaron para poder ser padres entendiendo la edad de Milina. Es posible que tengan un vientre subrogado con la información genética de ambos, si es que Milina congeló sus óvulos.

De no ser así, pues habrían recibido óvulos de donante. Tampoco se descarta que el bebé sea adoptado. Por lo pronto, miles de curiosos están revisando el perfil para enterarse de todos los detalles.

