Primer día de novena 2022: Juan, para que sean mis testigos (Jn 1, 1-8)

Iniciamos el primer día de novena 2022, en actitud de oración:

Bendición del pesebre

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Tu Hijo amado, Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro; Ave María y Gloria.

Monición

Queridos Hermanos:

Con alegría iniciamos la Novena de Navidad, que es una manera de disponer nuestro corazón para recibir a Jesús que se hace Niño en Belén. Nuestras familias se congregan en torno a este acontecimiento que fortalece nuestra vida de fe.

Cada día de la Novena, estará marcado por un mensaje del Papa Francisco que, en sintonía con el tema y el texto bíblico, motivará el diálogo y el compromiso. Hoy Juan Bautista, nos invita a preparar el camino para recibir al Señor y con su testimonio nos motiva a pasar de las tinieblas a la luz.

Iniciemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Jn 1, 1-8

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz.

Palabra del Señor.

Reflexión

¡Que alegría comenzar la Novena de Navidad este año! El texto bíblico propuesto para este primer día de la Novena nos habla de la Palabra que viene al mundo para iluminar las tinieblas que deja la condición humana, que con el pecado entra en la oscuridad. El Evangelio nos propone el ejemplo de San Juan Bautista que se hace testigo de la llegada de la luz que es Cristo. Esta actitud nos indica el Santo Padre Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2022 titulado “Para que sean mis testigos”. A ejemplo de San Juan Bautista debemos asumir que esta misión tiene que ser «el punto central» de la vida cristiana: Jesús dice que todos los discípulos serán sus testigos y que «serán constituidos tales por gracia» y «la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo». Francisco señala que el uso del plural: «serán testigos» indica «el carácter comunitario-eclesial de la llamada». Y continúa: Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. En la evangelización, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Que así sea el testimonio de nuestra vida, sobre todo en el tiempo de esta Novena que hoy empezamos. — Mons. Cristóbal Kudławiec, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE DAULE

Mensaje del Papa Francisco: Jornada Mundial de las Misiones 2022

“La llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo, es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del Padre y, en cuanto tal, su “testigo fiel” del mismo modo cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo”.

Compromiso

Con el anhelo de ser testigos del Señor, nos comprometemos a invitar a otras personas (familiares y amigos) a participar de la Novena de Navidad como una manera de fortalecer los vínculos de fraternidad.

Peticiones

En este primer día de la Novena de Navidad, presentemos al Señor nuestras súplicas confiadas y así como Juan Bautista, preparemos el camino que nos conduce hacia Belén. Digamos: Señor, que podamos ser testigos de tu amor.

Por nuestra Iglesia para que a ejemplo de Juan Bautista pueda manifestar su voz profética y asumir con radicalidad el mandato de ser testigos de su amor, en todo lugar. OREMOS. Te presentamos Señor la vida de todas las personas que nos han conducido hacia ti (pensamos un momento en algunos nombres concretos). Bendice su vidas y su compromiso eclesial para que continúen siendo testigos de tu amor. OREMOS Por todas las personas privadas de la libertad, para que puedan experimentar la misericordia del Señor y encuentren para sus vidas, acciones concretas de rehabilitación, de justicia y equidad. OREMOS. Por todos quienes hoy iniciamos el rezo de esta Novena, para que iluminados por el testimonio de Juan Bautista, podamos ser luz en medio de la oscuridad que rodea neutro mundo. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Bendición

Que bajo el testimonio de Juan Bautista nos dispongamos a vivir de la mejor manera esta Novena de Navidad y que recordemos la urgente tarea de ser testigos del amor del Señor. Finalicemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

SEGUNDO DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: María se levantó y partió sin demora (Lc 1, 26-38)

Iniciamos la Novena de Navidad día dos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios

Lc 1, 26-39

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José.

La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús”. María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios”.

María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

María se levantó y partió sin demora a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Palabra del Señor.

Reflexión

María, la gran Misionera del Padre se levanta para llevar esperanza y alegría. La Sierva del Señor siempre atenta a la realidad y a las necesidades de su pueblo, se levanta y se pone en camino para servir a la comunidad. La presencia de María en la vida de nuestros pueblos originarios y en la vida de todo creyente, es una presencia que despierta alegría. Es el reconocer cómo Dios en su infinita misericordia se comunicó con la humanidad. María es la mujer que regala vida sin fin. Ella la joven de Nazaret, se levanta presurosa, se olvida de sí misma y se lanza a servir a los demás. Es el modelo de discípulo que todos los servidores debemos imitar. A ejemplo de nuestra buena Madre debemos buscar a los que están más alejados, al borde del camino; solamente así podremos estar presentes donde la vida clama y necesita ser defendida. Que María la humilde esclava del Señor, nos ayude a tener un corazón disponible para ponernos en camino y decir siempre sí al mandato misionero que Jesús nos dejó: “Vayan por todo el mundo...” proclamen y anuncien la Palabra del Señor con valentía, sin excluir a nadie, en clave de sinodalidad. — Señora Aurea Santi Santi, INDÍGENA KICHWA MINISTRA DE LA PALABRA Y MINISTRA EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIÓN. VICARIATO APOSTÓLICO DEL PUYO



Mensaje del Papa Francisco

Jornada Mundial de la Juventud 2022-2023

“María se dejó interpelar por la necesidad de su prima anciana. Pensaba más en los demás que en sí misma. Ante una necesidad concreta y urgente, hay que actuar con rapidez. ¡Cuántas personas en el mundo están esperando la visita de alguien que los atienda! ¡Cuántas personas mayores, cuántos enfermos, presos, refugiados necesitan nuestra mirada compasiva, nuestra visita, un hermano o una hermana que rompa las barreras de la indiferencia!”

Compromiso

Que así como el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud nos invita a estar atentos a las necesidades de los demás, podamos visitar a una persona concreta que nos necesite.

Peticiones

Presentemos al Señor nuestras súplicas, confiando siempre en su protección amorosa y por intercesión de María digamos: Señor, que como María podamos aceptar tu voluntad.

Te pedimos Señor por nuestra Iglesia para que sea siempre el lugar de acogida, de escucha y de diálogo, bendice a todos quienes tienen en sus manos la tarea evangelizadora de llevar la Buena Nueva a todos los lugares. OREMOS. Fortalece Señor en nosotros, la capacidad para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y que a ejemplo de María podamos decir SI sobre todo en el momento de la adversidad y de las dificultades. OREMOS. Que podamos salir presurosos en ayuda de quien nos necesita, haciendo un alto en nuestro camino para detener nuestra mirada y nuestra atención ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. OREMOS. Por todas las familias que pasan por momentos de dificultades, de rupturas y de tensiones, para que el Señor suscite en sus corazones la capacidad de diálogo y de escucha para superar las diferencias. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Bendición

Que, al finalizar este segundo día de la Novena, podamos experimentar en nuestros corazones el deseo de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como lo hizo María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

TERCER DÍA DE NOVENA DE NAVIDAD: José, no amemos de palabras sino de obras (Mt 1, 18-25)

Iniciamos la Novena de Navidad día tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Palabra de Dios

Mt 1,18-25

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús.

Palabra del Señor.

Reflexión

José “soñador de Dios”, es el hombre que soñando descubre la voluntad de Él en su vida. El Evangelio nos dice que, “Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor...”. Nos deberíamos preguntar sobre qué soñamos nosotros y si al “despertarnos”, nos ponemos en actitud de hacer lo que Dios nos pide o simplemente hacemos lo que hemos planeado sin contar la voz de Dios y sus planes. La pregunta clave es, si nuestros sueños, ¿Nos alejan de los demás, nos impiden ver los rostros de pobreza, miseria, abandono, tristeza y soledad que hay a nuestro alrededor y nos llevan simplemente a la indiferencia? El Papa Francisco es claro cuando afirma que, “La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo, como objetivo de vida y condición para la felicidad”. No soñemos con una felicidad equivocada, no soñemos con cosas materiales que al final nos dejan con las manos vacías, el corazón duro y crean muros. El mismo Francisco nos cuestiona diciendo que, “No estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida. Y las obras de la misericordia son las obras más bellas de la vida” Estamos llamados, en esta Navidad, de manera especial, a hacer vida esos “sueños de Dios” para los demás. Que nuestra actitud sea como la de José, una actitud de acoger al otro, al más necesitado y abrir el corazón a todos. — Mons. Alfredo José Espinoza Mateus, sdb, ARZOBISPO DE QUITO Y PRIMADO DEL ECUADOR

Mensaje del Papa Francisco



II Jornada Mundial de los pobres 2017

“La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia”.



Compromiso

Que así como el mensaje del Papa Francisco en la II Jornada Mundial de pobres nos invita a vivir la pobreza como una actitud del corazón. Nosotros podamos revisar nuestros armarios y nuestras despensas para compartir con los demás no lo que nos sobre sino lo que pueda ser útil para otras personas.

Peticiones

Nos unimos para presentar nuestra súplica confiada ante el Señor y por mediación de San José digamos: Señor, enséñanos a amar no solo de palabras sino de obras.

Te pedimos Señor por todos los padres de familia, por los que han asumido esta tarea con amor y también por aquellos que han olvidado su misión. Dales a todos la gracia de alegrarse con el don de la paternidad y ver en San José un ejemplo de responsabilidad. OREMOS. Ayúdanos Señor a reconocer que no podemos hacer que nuestra felicidad dependa de los bienes pasajeros, sino más bien tu Palabra nos lleve a descubrir la fuente que nutre nuestra existencia. OREMOS. Danos Señor la gracia de ser coherentes con lo que predicamos y con la fe que profesamos, que nuestro amor hacia los demás vaya más allá de las palabras que proclamamos y que lo sustentemos con nuestras obras. OREMOS. Por todos los niños que no tienen una presencia paterna en sus vidas para que el amor de sus madres y el sacrificio que hacen por ellos, sea siempre la mejor referencia para sus vidas. OREMOS.

(Se pueden añadir algunas peticiones)

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Bendición

Que, al finalizar este Tercer día de la Novena de Navidad podamos acogernos bajo la intercesión amorosa de San José y que su presencia nos motive a amar no solamente con lo que decimos sino con lo que hacemos.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo