“Luchando por mi sueño”: niño manicurista es furor y recibe aplausos por su talento para arreglar y pintar uñas

En la vida es importante tener planes de acuerdo a lo que vas a hacer o quieres ser. Desde ser doctor, abogado o ingeniero, todos deberían elegir lo que más se ajuste a su realidad o simplemente lo que más le llame la atención.

Lo importante es conseguir un trabajo que pueda cubrir las necesidades y gustos de cada quien. Poder tener una calidad de vida decente. Vivir de una manera tranquila.

Gabriel Quimbar es un artista de las uñas

Desde pequeños se les enseñan a los niños que deberían ser médicos o un reconocido abogado pero en otras ocasiones ellos deciden lo que quieren ser y así tiene que ser. Cada quien debe decidir ser lo que quiere ser o trabajar de lo que le gusta.

Este es el caso de Gabriel Quimbar quien escogió ser un manicurista en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Su oficio es su principal motivación para seguir adelante, desde pequeño lo tiene muy claro.

El manicurista tiene más de 32.000 en la red social Instagram donde comparte su trabajo, paso por paso, resultados y modelos de uñas. También habla de sus sentimientos con su emprendimiento a pesar que existan críticas.

Su trabajo es muy importante en su corta vida

Gabriel es muy joven, con apenas 10 años es un niño pero trabaja como un adulto, su manera de hablar es la de un profesional. “¿Que cuánto me tardaré para realizar unas uñas? Me tardaré lo que me tenga que tardar, porque cada trabajo, cada diseño es diferente, así que no te preocupes en cuanto me tardo yo, en cuanto te tardarás tú, preocúpate porque el trabajo quede hermoso y la clienta se vaya así (con una sonrisa)”, comentó el manicurista en un clip.

“Luchando por mi sueño”, agregó en la misma publicación en Instagram.

Su trabajo ha generado comentarios positivos de muchas personas quienes lo animan a seguir con su trabajo. “Eres un pequeño gigante”, “Dios bendiga tu talento príncipe hermoso”, son varias de las palabras que le dejaron en su perfil.