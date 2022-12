Tarotista revela qué le deparan los astros a los 12 signos del zodiaco en este 2023, ¿buenas nuevas?

La energía del año nuevo está por los aires, cada vez falta menos para que se acabe el 2022. Hay mucha ansiedad de conocer que nos deparan los astros para el 2023. Lucía Segovia, asesora espiritual y tarotista nos revela algunos detalles que la astrologia nos concede signo por signo.

Aries

La salud está complicada, sin embargo, las revisiones tienen que estar de manera regular en este nuevo año o utilizar medicina ancestral. En el dinero hay un proyecto en el que tu pareja te está impulsando, y se finalmente se concretará. En el amor estás bien dirigido, y cuando hay un efoque claro los demás proyectos se dan por si solos.

Tauro

Para los amigos de tauro, en la salud deben tomar en cuenta una secuela de alguna enfermedad en el pasado y hay que hacerle caso, para que no sea una preocupación más grande con el pasar de los días. En el dinero debes tomar en cuenta todas las habilidades con las que ya cuentas, creer en que eres capaz y verás como todo cambia. En el amor estás en una relación sería y veo planes de matrimonio, pero si estás soltero también disfruta de este momento que en poco te veremos enamorado.

Géminis

Hay que tener cuidado con los embarazos, porque pueden llegar sin ser planificados. La salud está bien para este nuevo año. No dejes de cuidarte como hasta ahora. En el dinero hay un viaje que tiene que ver con negocios, lo debes disfrutar. En el amor hay mucho resentimiento que no te permite avanzar, soluciónalo ¡Ya!

Cáncer

Para nuestros amigos de cáncer, las cartas vaticinan cosas maravillosas y son los consentidos del 2023. En la salud no hay ninguna dificultad, lo que si les recomiendo es comer saludable. En el dinero las cosas están muy bien posicionadas, se concretan negociaciones, hay viajes por negocios y se empezarán a notar los frutos de tu trabajo. En el amor, las personas que están solteras y buscan progresar no se enamoren aún porque, luego no concretan sus metas. Sin embargo, los enamorados están muy bien enfocados, tengan en cuenta las envidias que hay a su alrededor querrán verlos sufrir.

Leo

Para el rey del zodiaco, en la salud no se despreocupen, el estrés ocasiona enfermedades, para eso tengan más contacto con la naturaleza para llenarse de mucha energía. Hay una energía de una mujer sabia que les ayudará a crecer económicamente. En el amor hay varios leoncitos solos porque así quieren estar, pero los enamorados tienen un pequeño conflicto con la comunicación en pareja deben buscar soluciones para entenderse mejor.

Virgo

Has planificado por tanto tiempo un embarazo, y este 2023 se dará. Toma en cuenta los cuidados que lleva, y disfrútalo. En el dinero son el signo más bendecido ustedes abren las manos y el dinero viene. Los negocios que se van a dar serán con ganancias increíbles, no le tengan miedo a las grandes cantidades. En el amor siento decirles que tendrán una ruptura que dolerá sanen y perdonen de corazón.

Libra

Tienen una pelea interior con algo que ustedes nos les conviene y pese a saber que no están bien continúan ahí. En la salud verán afectadas esas malas decisiones, pues el estrés causa enfermedades y ahí se presentará un dolor espiritual. En el dinero están un poco apretados algunos y otros verán el fruto de su esfuerzo, disfruten y administren bien. En el amor hay una separación definitiva, las energías negativas no favorecerán.

Escorpio

El año 2023 viene muy bonito para ustedes, la salud está un poco quebrantada, hay dolencias que deben tomarlas muy enserio y tratarlas. El resultado de los esfuerzos que realizaron por todo el 2022 en lo económico ya dará su fruto. En el amor muchos están en pareja y se convertirán en uno solo para muchos proyectos, y los que están aún solteros tienen una fuerza propia que los impulsa a salir adelante.

Sagitario

En lo que tiene que ver con la salud es año de tomar en cuenta tu peso, alimentación y todo aquello que te pueda afectar ¡Ojo ahí! El dinero viene en bendición, pero asimismo administrarlo es un reto. En el amor no hagan sufrir a otros, el karma existe, no sean infieles y disfruten de su soltería, pero con responsabilidad.

Capricornio

Para este signo estilizado que le gusta el confort y vivir bien, la salud va bien, así que sigan haciendo deporte, caminando y cuidando sus esbeltas figuras. Hay dinero que van a recuperar, y eso les ayudará a impulsar algunos retos. Si están solteros lo disfrutan, pero si están en una relación la respetan y cuidan continúen así.

Acuario

Cuidado con no expresar sus sentimientos. En el 2023 van a tener apoyo de energía masculina, los resentimientos que tienen en el corazón es momento de liberarlos. La salud se complica cuando tienen memorias negativas, ya es momento de cuidar de ti, perdonar y sacar eso que te afecta. El dinero viene muy bien, pero no saben que hacer ya es momento de arriesgarse y cumplir con esas expectativas que tienes sobre ti mismo. Festejen ese amor, pero hay otros que tienen un pequeño resentimiento, ya déjenlo ir para vivir tranquilos.

Piscis

Felicitaciones para los nuevos emprendedores, veo mucho éxito y abundancia en lo económico. En la salud son tan místicos y esotéricos que si creen que la van a estar bien y siempre son saludables, pues así va a ser. En el amor hay confianza, cariño y mucha responsabilidad que incluso me deja ver que habrán niños corriendo por casa muy pronto.

Apunta bien el plan. Los primeros meses del año serán el momento de organizar y proyectar tus objetivos a cumplir a lo largo de 2023. Si quieres tener una sesión personalizada, y conocer que tiene para ti el nuevo año de manera directa, aquí podrás contactarte con la experta. Lucía Segovia número celular: 099 576 0241.