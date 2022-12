Tiene el secreto de la eterna juventud: esta modelo tiene 42 años y parece una adolescente

Amber Leigh Lancaster tiene 42 años. Es modelo, actriz y diseñadora de interiores y cualquiera que se tropieza con ella piensa que es una adolescente de 15 años por su estatura y su belleza natural que deja a todos sorprendidos.

A esa edad cualquier mujer desearía estar como Amber, quien a los 39 años tuvo su primer bebé y sufrió algunas complicaciones en el embarazo que para nada afectaron su cuerpo y su belleza.

Lancaster es conocida por haber interpretado Jenny Swanson en The Hard Times of RJ Berger de MTV, además de ser modelo en The Price Is Right.

Es una celebridad en las redes sociales y ya cuenta con más 430 mil seguidores que cuando se vio en la situación difícil con el embarazo, estuvieron pendiente de su evolución.

El secreto de la juventud

Fue después que tuvo a su pequeño que decidió revelar a sus seguidores su verdadera edad y compartir el secreto para conservarse con una piel muy tersa y con ese rostro de adolescente.

Entre todos los productos de belleza que Amber recomienda con confianza está una crema de tretinoína y afirma que realmente le salvó la piel.

Pero advirtió que este tipo de tratamiento no es para todos los tipos de piel y que primero hay que consultar a un dermatólogo.

“Siendo tretinoína, se necesita una receta para su uso, la he estado usando durante 15 años y literalmente ha cambiado mi piel”.

Vitamina C e hidratante sin falta

Entre otros productos para tener su rostro juvenil usa el suero de vitamina C, crema hidratante con vaselina y una crema selladora que puedes usar en los labios, cutículas, manos, talones y como último paso en su rutina de cuidado de la piel para mantener la humedad.

“Tan pronto como dijiste que tenías 41 años, decidí que haría lo que me dijeras que hiciera”, “No puedo creer que dijeras 41. Muy bien, quiero saber todo sobre ti ahora porque estoy bastante segura de que eres un vampiro”, son algunos comentarios de sus seguidores.