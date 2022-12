La mujer más tatuada de Europa se arrepiente y decide borrar los de su rostro: así luce en la actualidad

Lidia Reyes era considerada la la mujer más tatuada de Europa y su sueño era convertirse en la más tatuada del mundo, buscando lograr ser acreditada como la Récord Guiness. Sin embargo, en medio de este hecho, la mujer cambió completamente su forma de pensar y decidió parar por una potente razón.

¿Qué pasó?

Según consignó Infobae, la mujer reveló a través de su canal de YouTube un tiempo atrás que comenzaría a eliminar los tatuajes de su rostro.

“Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me he cansado, no porque no me gusten o me vea fea; a mí me encantan los tatuajes de la cara, por eso me los hice”, relató.

Tras esto, explicó el por qué de la decisión: “Pero echo en falta mi rostro de antes, por esto me estoy haciendo el láser facial”.

Eso sí, aclaró que “no me los voy a quitar todos, me voy a quitar el 95% de los tatuajes de la cara y luego me haré alguno nuevo incluso, pero me he cansado de verme tan llena”.

Y tras ir borrando varios de sus tatuajes en el rostro, así luce en la actualidad Lidia Reyes.