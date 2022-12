Conoce qué son los Dabloons, el dinero ficticio de Tiktok

Para ponerle un poco de emoción a la creciente comunidad de Tik Tok se ha establecido un emergente parámetro económico totalmente imaginario.

Se trata de una moneda ficticia con la que sus usuarios regalan, donan, prestan o venden cualquier cosa pero todo lejos del mundo real. La moneda se llama Dabloons y su representación gráfica viene acompañada de un gatito que es el que realiza las transacciones.

Resulta algo un poco loco, pero es bastante entretenido y ya tiene sus reglas.

Todo es posible

Los dabloons no tienen la intención de arruinar a nadie, de hecho, cada usuario de Tik Tok lo único que necesita es una libreta donde tomar nota de sus “ingresos” para saber cuánto repartir o cuánto ha ganado.

Claro que se trata de un juego donde las cantidades de dabloons disponibles son inventadas, reseñó un informe de El Tiempo Latino.

Para medir el impacto de esta moneda imaginaria tenemos que la etiqueta #dabloons reúne más de 400 millones de vistas y la explosión de su crecimiento es innegable.

Como bien se ha aclarado, los Dabloons son una moneda imaginaria cuyas reglas de uso están siendo creadas por los mismos usuarios en tiempo real. La usuaria de la red social china Tik Tok @Paulinagmelo explica en un sencillo video de qué se trata.

Hay inflación

Tal como ocurre en la vida real, hubo cuentas que provocaron inflación de dabloons al regalar grandes cantidades de esta moneda imaginaria.

En TikTok cada día hay una nueva tendencia (Agencias)

Hay usuarios que aseguran que les robaron dabloons, mientras que aparecen otros dedicados a ofrecer seguros en dabloons para proteger sus intereses. Paulina aclara en el video que están prohibidos los Dabloons infinitos y que no se pueden dar cien dabloons porque es entendido como “ilegal”.

Este mundo paralelo está haciendo un sistema donde todos participan por igual y nadie tiene la última palabra, es decir, no existe un Banco Central de Dabloons ni figuras de poder, pero eso no significa que no existan usuarios postulándose para ser “presidente dabloon”, aunque como ya vemos, todo se queda en la imaginación.

Lo importante es que este sistema “económico” no pretende sacar dinero real de nadie y los millones de adolescentes que participan de este intercambio de dabloons no ponen en riesgo ningún capital. Siendo así, cada vez que aparezca un gatito en TikTok regalando dabloons puedes aceptarlos y así empiezas a “engordar” tu cuenta de “ahorros”.

