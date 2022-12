Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 5 al viernes 9 de diciembre del 2022

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta segunda semana de noviembre, que corresponde del lunes 5 al viernes 5 de diciembre del 2022.

Aries

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Mago”, la cual dice que esta semana deberás prestar atención a tu desempeño en el trabajo, dejar de lado la flojera y no ser tan impulsivo, pues serán días de muchas juntas en el ambiente laboral y viene el cierre de año en proyectos, así que ten paciencia y tolerancia. Esta carta te dará buena suerte y el dinero llegará sin problemas, pero debes aprender a controlar tus gastos. En el amor seguirás muy enamorado de tu pareja actual y, si estás sin un amor, en estos días vendrá a ti alguien de un signo de tierra que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 01 y 13, mientras que tus colores son naranja y rojo, úsalos en tu vestimenta para cortar malas energías. Sigue con tu rutina de ejercicio, ya te estás viendo de lo mejor.

Tauro

La fortuna y el amor llegarán a tu vida en estos días, dice la carta de “El Emperador”, por lo que tendrás que ser más fuerte e inteligente en lo que realices de tu trabajo; vendrá ya tu recompensa económica, no te alteres, lo importante es que tu signo realiza su mejor desempeño. En cuestión amorosa, deberás pensar más de dos veces lo que tienes en mente con tu pareja para evitar complicaciones sentimentales. Recuerda que al signo Tauro le ofrecen siempre en el mes de diciembre casamiento o vivir juntos, así que prepárate para ser feliz. Tu punto débil es el estómago e intestino, aprende a comer y evita el alcohol. Tu día de suerte será el martes con tus números mágicos 02 y 15. Amarillo y verde son tus colores de la abundancia, úsalos más en tu ropa para aumentar la energía positiva en tu vida.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, la cual indica que deberás tener fuerza y valor, así que no te detengas, la buena suerte llegará a tu vida estos días, es decir, es momento de ser alguien en la vida y empeñarse en mejorar en todos los sentidos. No te autosabotees, confía en ti. Estos días hablarás de ser más aventurero y arriesgado, comenzarás a vivir al 100% en todos los sentidos. Serán días de mucho trabajo y revisiones anuales, prepárate en todo lo que te pidan tus jefes. En el amor, seguirás sin saber qué deseas para tu vida, así que conocerás nuevos amores, pero sin compromiso. Ten cuidado con tus emociones encontradas, no sabrás si irte o quedarte en algún lugar o con una persona. Tu mejor día será el jueves y tus números mágicos 03 y 19. Blanco y rojo son tus colores de la abundancia.

Cáncer

Es momento de ordenar toda tu papelería y ponerla al día, lo necesitarás en el futuro, es lo que te indica la carta de “La Justicia”, es decir, es tiempo de que te liberes de las energías tóxicas. Aceptarás tu vida, y no vivirás simulando lo que no quieres ser, te volverás más auténtico. Esta carta también indica que no trates de cambiar a los que te rodean, aprende a convivir con ellos tal y como son; verás que la felicidad llegará sin límites. Será una semana de mucho trabajo atrasado, exámenes en puerta de tus estudios universitarios. Te cambiarás el look para una posada navideña. El jueves será tu mejor día con los números mágicos 04 y 21. Tus colores de la suerte son verde y azul. Un amor vendrá a tu vida en estos días, abre la puerta a la posibilidad de tener nuevamente una relación sentimental.

Leo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Muerte”, la cual significa que vendrán cambios radicales en tu vida para mejorar, es tiempo de madurar y dejar de lado a los amigos que solo buscan tu compañía por puro interés económico. Es tu tiempo para ser feliz y esta temporada navideña a tu signo se le da muy fácil, encuentra el verdadero amor, solo plantéalo y busca personas sinceras en tu vida. Tendrás liberación y continuidad con todo lo que deseas para tu futuro, deja atrás los miedos. Te invitarán a un proyecto nuevo de trabajo y recibirás una compensación económica. Un familiar te pedirá salir de viaje en estos días. El viernes será tu día de la suerte con los números 05 y 23. Azul y rojo son tus colores de la suerte. Ganarás premios en posadas y juegos de azar. Ten cuidado con los chismes.

Virgo

La carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot te augura buena suerte en juegos de azar y te llegará un dinero que no esperabas. Tienes enemigos fuertes a tu alrededor, los cuales están escondidos en “buenas personas”; aprende a diferenciar quién es leal, por eso te recomiendo estar protegido con una imagen de San Miguel Arcángel en la cartera. También, tu carta dice que no debes escapar de tus problemas, enfréntalos y toma decisiones para ser feliz. Deberás realizar los pagos atrasados y estabilizar tu economía. Un amor prohibido te llegará en estos días. Tu mejor día será el miércoles con tus números mágicos 06 y 27. Rojo y blanco son tus colores de la suerte, trata de usarlos más en tu vestimenta. Tus puntos débiles son la migraña y el dolor de cuello, intenta relajarte para evitar complicaciones en tu salud.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, te augura que vas a brillar más que nunca en estos días porque la buena suerte va a estar de tu lado. Te recomiendo que te atrevas a cambiar positivamente, como buscar un trabajo mejor pagado, comprarte ropa nueva y cambiar de look para verte más juvenil. No debes sabotearte tú mismo al pensar que la felicidad no es para ti, es momento de crecer en todas sus formas. El amor sincero vendrá a tu vida y no debes dejarlo ir, si tienes pareja son tiempos de formar una familia. Ve a las posadas porque obtendrás un premio grande. Tu punto débil será el riñón e hígado, debes comer mejor y tomar líquidos saludables. Tu mejor día es el martes, tus números son 07 y 31, tus colores el rojo y gris y tus palabras mágicas: confianza y calidad de vida.

Escorpión

Durante esta semana debes tener cuidado con las traiciones amorosas, no seas tan confiado. Tu mejor día será el lunes, tus números son 09 y 33, y tus colores el negro y rojo. En el tarot te salió la carta de “El Sol”, indica que esa nube negra que estaba arriba de ti va a desaparecer, por lo que la buena fortuna vendrá, solo debes controlar más tu carácter y aprender a escuchar buenos consejos. Es el momento de hacer cambios positivos en tu vida, deja lo que no era para ti, como ese mal amor y amistad que solo buscaban hacerte daño. Son momentos de crecer en los negocios y estudios para que te puedas desarrollar mejor. Vendrá en estos días una chispa divina a iluminarte para que puedas solucionar todos tus problemas. Serán días para pagar deudas. Te buscan de un trabajo nuevo para ofrecerte un mejor cargo.

Sagitario

La carta de “El Juicio” es la que te corresponde, y junto con tu cumpleaños nos dice que vas a atravesar por una etapa de crecimiento laboral y personal, todo lo que deseas se te dará, solo deberás ser más discreto con tus planes para que no te afecten las envidias. Es momento de madurar en tu vida amorosa y buscar a la persona ideal para compartir tus buenos momentos, como el renacer de tu persona. No te pongas límites para ser un triunfador porque tendrás las armas suficientes para vencer la mediocridad. Días para recibir regalos que no esperabas por tu cumpleaños. Preparas las maletas para salir de viaje. Tu punto débil será el insomnio y las pesadillas, trata de dormir más y sigue con el ejercicio. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos son 10 y 29, y tus colores el naranja y verde.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, tendrás buena suerte en los juegos de azar y te llegará dinero fácil, pero también te dice que hay enemigos que te rodean por envidias y celos, deberás cuidarte de las traiciones. Esta carta indica que los milagros existen y que tu signo será merecedor de uno de ellos: prepárate para ser feliz. Aunque para Capricornio el miedo no existe y siempre se enfrenta a la vida con fortaleza, también es el tiempo de tomar decisiones para estar mejor. Estás en el momento de conocer a personas más compatibles para tu vida amorosa, solo trata de definir qué quieres para una relación sentimental. Tu pareja ideal será de Aries o Libra. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos el 12 y 25, tus colores el azul y naranja. Cuida tu economía para que no gastes demasiado.

Acuario

Para esta semana te llegará dinero extra gracias a un bono o un premio en la lotería con los números 12 y 25. Trata de usar más los colores azul y amarillo porque serán de buena suerte para ti. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, significa que la plenitud de vida y amor incondicional te llegará. Ya puedes empezar ese negocio que tienes en puerta, la temporada navideña será de buena fortuna. Decides hacerte una cirugía estética para estar de lo mejor, tu signo es el más vanidoso y elegante del Zodiaco y por eso buscas estar a la moda. Siempre quieres el reconocimiento y llamar la atención, por eso te recomiendo tomar un curso de superación personal o algo relacionado con el deporte o arte. Te regalan una mascota. Tu mejor día será el lunes. Aléjate de personas complicadas y aprende a vivir en paz.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Luna”, implica que la conjunción de la felicidad y el amor verdadero sincero llegará a tu vida, incluso si estás en pareja viene un embarazo. También esta carta representa lo místico, podrás intuir quién de tus compañeros de trabajo o escuela te quiere bien o te tiene envidia. Tendrás buena suerte para cambiarte de casa o país. Tu punto débil será la piel y el cabello, recuerda que eso se altera por culpa del estrés, trata de seguir con el ejercicio y dormir mejor. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. Acude a las posadas que te inviten porque la buena suerte va a reinar en tu vida. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 08 y 40, tus colores el blanco y azul. Te recomiendo visionar positivamente siempre lo que deseas para tu futuro y ser más relajado.