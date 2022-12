No creerás lo que hizo un niño con la figurita de Messi

La fiebre del fútbol se intensifica en épocas del Mundial y el álbum de barajitas es uno de los preferidos de los aficionados para llenar con las figuritas de los jugadores de las distintas selecciones.

Los niños son los más emocionados con el álbum y hacen lo que sea para llenarlo. No pueden esconder la alegría cuando les sale la figurita de su jugador favorito y la pegan con emoción.

En las redes sociales está viral el caso de un niño que le regaló la figurita de Leo Messi a su mejor amiguito, una de las más deseadas. A pesar de ser algo valioso, él se la regaló como un hermoso gesto, y su amigo por supuesto, la aceptó, pero fue tanta su admiración por “La Pulga”, que te sorprenderás al saber lo que hizo con su figurita.

Una camita para que esté cómodo

Olivia Cáceres, tía del niño que regaló la barajita, contó en su cuenta de Twitter @oliviakcrs que el infante que recibió la figurita, no la pegó en el álbum, sino que le hizo una cama.

El pequeño armó una especie de camita con varias telas y puso la barajita de Messi sobre ella. Al lado, colocó un letrero que decía “no molestar a Messi”.

mi sobrino el regaló la figurita de messi que le faltaba a un amiguito y el otro le hizo una cama para que descanse pic.twitter.com/QmhmD5wNti — olivia (@oliviakcrs) November 30, 2022

La actitud del niño para con la figurita refleja el cuidado y admiración que siente para con la imagen del astro del fútbol, Leo Messi. Su acción desató miles de comentarios, más de siete mil retuits y más de 133 mil likes.

“El que no quiere a Messi, no quiere a su vieja”, “Yo quiero a Messi y no a mi mamá”, “conseguimela”, fueron algunos de los comentarios jocosos a la publicación de Olivia Cáceres sobre lo que hizo el infante con la figurita.

Otros destacaron lo productivo que sería sacarle provecho económico a la imagen de “La Pulga”: “¿Cómo todavía nadie se puso a vender muñequitos de Messi? Los nenes los amarían”.

Argentina a octavos

Con Messi como capitán, Argentina ya pasó a octavos de finales en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Su próximo partido será con Australia el sábado. La disputa será en el estadio Áhmad bin Ali.