Mujer le cobrará a su familia por la cena de Navidad y genera arduo debate en redes sociales

Un arduo debate en redes sociales generó la historia de Caroline Duddridge, la mujer de 63 años que le cobra a toda su familia por la cena de Navidad. En ese sentido, todos los invitados deben pagar, incluso su nieto de 3 años, en una historia que provocó críticas y apoyos entre los usuarios.

El que no paga, no es invitado a la cena de Navidad

La mujer tiene seis hijos y cinco nietos. A los adultos le cobra 18 dólares, a los menores de edad le cobra 6 y sus dos nietos de 3 años deben pagar tres dólares. Mientras que a las mujeres adultas le aplica un descuento, porque tienen familia y trabajan medio tiempo.

“Ingreso a mi cuenta bancaria y verifico quién ha pagado la cena de Navidad en noviembre”, indicó Duddridge acorde a lo consignado por el New York Post. Y si alguien no ha pagado, los llama por teléfono para que paguen antes del 1 de diciembre.

I charge my family for Christmas dinner — even my 3-year-old grandkids https://t.co/pdr698HVQy pic.twitter.com/W3Ilt3UEw7 — New York Post (@nypost) December 1, 2022

Desde el 2016 que la mujer cobra por la cena de Navidad, indicando que “algunas personas pueden pensar que es duro imponer un impuesto a las comidas de los niños, pero es una lección de vida importante. A los nietos mayores les gusta probar y ofrecerse para ayudarme a recuperar parte de su dinero y lo admiro”.

Duddridge reveló que su esposo falleció en 2015, por lo que sus ingresos se redujeron. “Al igual que muchas mamás y abuelas que siempre preparan la cena de Navidad, no podía soportar el costo de comprar todos los regalos y pagar la comida completa”, expresó.

Ante esto, primero se le ocurrió poner un frasco para que sus hijos colocaran dos dólares semanales, pero era difícil lograr que lo hicieran. Por lo que decidió eliminar esto y cobrar por la cena. Además, todos deben cumplir algún trabajo específico para esa jornada.

Y si alguien no paga, no será invitado. “Sé que muchas personas criticarán cobrar por la comida de Navidad, pero no me molesta. No se trata de acaparar dinero, simplemente tiene sentido presupuestar y distribuye el costo de manera justa entre todos en la mesa”, indicó.

“Esperar que una persona pague toda la comida y la prepare, limpie, use la calefacción y la electricidad es demasiado. El monto que cobro por la cena incluye la electricidad. Es una obviedad para mí, pero es el único camino a seguir”, expresó finalmente.

El caso generó debate en redes sociales, en donde algunas personas criticaron a la mujer e incluso la bautizaron como “Grinch”. Sin embargo, la gran mayoría la apoyó y consideró estar de acuerdo con que cobre por la cena.