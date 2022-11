Kevin Spacey protagonizará nueva película luego de ganar juicio

El actor Kevin Spacey, a su llegada a Old Bailey, en Londres, el 14 de julio de 2022. (AP Foto/Frank Augstein) AP (Frank Augstein/AP)

Aunque sus problemas legales no se hayan esclarecido aún, Kevin Spacey podría empezar a reconstruir su carrera, pese a haber perdido su reputación. Ahora, según reportó Variety, estará regresando a la actuación con un nuevo proyecto en la industria del cine independiente, todo esto luego de revelarse los otros cargos por agresión sexual a los que se enfrentará en Reino Unido durante el año siguiente.

Spacey, famoso por películas como Seven, los Siete Pecados Capitales, Baby: El Aprendiz del Crimen, y Sospechosos Comunes, (que le sirvió para ganar el Óscar a Mejor actor de reparto). Para 2013 se convierte en estrella de la pantalla chica gracias a House of Cards, donde interpretó a Frank Castle, y que también le concedió reconocimientos como el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, además de solidificarlo como una figura importante en la actualidad.

Para 2017, con House of Cards siendo todo un éxito en la plataforma de Netflix, la carrera de Spacey estaba viento en popa, hasta que cayeron una serie de acusaciones por agresión sexual a partir de la principal, hecha por Antony Rapp, quien aseguró haber sido violentado por Kevin en una fiesta de 1986. Aunque Kevin lo negó todo declarando que no podía recordar lo sucedido, pidió disculpas y casi inmediatamente asumió su homosexualidad ante los medios. Desde entonces se han acumulado varios cargos por acoso, incluyendo tres recientes presentados en Reino Unido y por los que tendrá que comparecer en 2023.

Spacey tendrá un papel de voz

La revista Variety ahora ha informado que el actor de 63 años está listo para protagonizar un nuevo thriller independiente en Reino Unido. La producción lleva por título Control y tiene a Cupsogue Pictures como estudio productor. De acuerdo con el reporte, Spacey tendrá un papel de voz, como lo hizo, por ejemplo, Scarlett Johansson en Ella.

“Una funcionaria del gobierno británico, Stella Simmons, se ha embarcado en una tórrida aventura con el Primer Ministro. Una noche, mientras Simmons se dirige a su casa en su automóvil autónomo, encuentra el vehículo secuestrado de forma remota por alguien que conoce su secreto y quiere venganza. Pronto, el automóvil se vuelve loco por las calles de Londres con Simmons atrapada dentro”, dice la sinopsis del filme.

El guionista del filme, Gene Fallaize habló sobre la película y la polémica alrededor de Spacey: “La controversia fue una consideración, no diría que fue una preocupación. Es uno de los mejores actores de nuestra generación. Dejando de lado su vida personal, es algo que no puedo comentar y de lo que no tengo conocimiento, es una oportunidad de trabajar con uno de los grandes de la actuación”, dijo.