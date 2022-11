Tremenda caída de una joven al imitar movimiento de Cristiano Ronaldo

Las reacciones de los aficionados siguen robándose el show a la par del Mundial de Fútbol Qatar 2022. En Tiktok destaca el video de una joven que sufrió una espectacular caída al intentar imitar el movimiento “CR7″ de Cristiano Ronaldo.

La protagonista es Jeanine Palomera, de 19 años, quien publicó la grabación en su cuenta @jeaninepalomera de la referida red social.

“Yo solo quería festejar el gol del Bicho”, es el mensaje con el que acompaña la publicación. Y es que el pasado jueves, quiso celebrar la victoria de Portugal ante Ghana. Al igual que a muchos estudiantes, le tocó ver el partido durante su hora almuerzo en la universidad.

Mientras compartía con sus compañeros en el salón, corrió de un extremo al otro del salón, quiso levantar una pierna, pero se resbaló y cayó directo al piso.

Reacciones

Las risas se desataron entre sus compañeros. Ella misma no dejaba de reírse en el piso. Uno de sus amigos la ayudó a levantarse.

Por supuesto, las bromas y emojis de carcajadas abundan entre la comunidad tiktoker por su caída. Todos bromean por cómo cayó al querer imitar al astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

“jajajaja, por un momento pensé que volaría”, “hay caray ese festejo del bicho no me lo sabía”, “era el festejo no la chilena”, “cada quien celebra como quiere”, “jajaja volaste”, “Faltó técnica”, “hiciste fue un Neymar”, “para que vean que no es tan fácil”, fueron algunos de los comentarios.

A varios usuarios les llamó la atención que una de sus compañeras no la ayudó a levantarse, sino que más bien corrió a recoger su termo, pues se lo había tirado al piso al momento de caerse.

“La chava recogiendo su termo”, “nooo el termo”, dijeron unos usuarios.

Portugal y Cristiano Ronaldo

Portugal ya tiene su pase seguro a los octavos de final. Cristiano Ronaldo se convirtió este 2022 en el único jugador en marcar en cinco mundiales.

El enfrentamiento del balompié continúa en Qatar, y mientras tanto, los hinchas colman el país árabe, que por sus costumbres, ha hecho de este evento uno de los más atípicos en la historia del Mundial de Fútbol.