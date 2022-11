Bambi tendrá una adaptación de terror en donde buscará venganza

Bambi es, desde su estreno en un lejano 1942, uno de los clásicos de Disney que se mantiene en el corazón de muchas generaciones. La cinta animada dirigida por el enorme equipo conformado por David Hand, Bill Roberts, Norman Wright, Samuel Armstrong, Paul Satterfield y Graham Heid, cuenta la vida trágica de un pequeño ciervo desde que pierde su madre hasta su vida adulta.

A pesar de los colores y encantadores personajes que le rodean, Bambi es considerada hasta hoy una de las películas más tristes dentro del repertorio de Disney, sobre todo cuando se toma en cuenta que es una cinta dirigida a niños, por encima de otras películas que también se consideran como trágicas como Dumbo o Pinocho.

Aunque en los últimos años ya se ha vuelto costumbre que Disney haga adaptaciones en live-action de sus clásicos animados, Bambi no ha sido uno en lo que demuestre particular interés. Sin embargo, existen otras mentes creativas, y un poco salvajes, que quieren llevarlo al cine en una versión oscura y de adultos.

Los productores de Winnie The Pooh: Blood and Honey, el Winnie the Pooh slasher quieren hacer una adaptación oscura de Bambi

Desde hace meses se ha hablado mucho de Winnie The Pooh: Blood and Honey, dirigida por Rhys Frake-Waterfield, que se espera llegue a los cines de algunos países en el próximo año, en donde el famoso osito amarillo se muestra con un aspecto bastante siniestro se convierte en una estrella del cine de slasher. Ahora, se ha confirmado, vía Dread Central, que los mismos productores seguirán ese camino con Bambi, bajo el título Bambi: The Reckoning, en donde el pequeño ciervo buscará venganza en nombre de su madre.

El director Scott Jeffrey estará a cargo de traer la producción a la vid. El ya ha realizado películas bastante siniestras como The Bad Nun y The Curse of Humpty Dumpty.

“La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1923 que todos conocemos y amamos. Inspirándose en el diseño utilizado en The Ritual de Netflix, Bambi será una feroz máquina de matar que acecha en la naturaleza. ¡Prepárense para un Bambi con rabia!”, contó el cineasta.