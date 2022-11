Payaso hace llorar al dar discurso en el funeral de su madre

El popular payaso peruano Zhakita Mix está sacando lágrimas a montón en la red social china Tik Tok al publicar el más duro momento de su vida: La despedida de su mamá.

Su madre Victoria falleció y en su funeral, el payaso decidió llegar hasta el velatorio ataviado con su personaje para honrar a quien fue su inspiración, reseñó El Universal. Según el comediante, ella le inculcó el hacer reír y dedicarse al arte.

El conmovedor momento que fue registrado por uno de los presentes tiene ya más de 2 millones de reproducciones, 154 mil “likes” y más de 3 mil 500 comentarios.

El discurso

“¡Qué bonita tu fiesta! Como tú querías, aquí estoy en tu fiesta, hasta el cielo voy por ti mamita”. Zhakita estaba de pie, detenido en el umbral de la sala donde tenían el ataúd de su madre.

Desde allí, maquillado y con el vestuario de su personaje, levantó sus manos para mostrarle un globo y una rosa blanca que le había comprado.

Frente a él se encontraba el féretro blanco rodeado de ramos de flores, y de un lado colgaba una enorme impresión con la foto de la señora y un escrito en su honor.

@zhakitamixoficial TE EXTRAÑARE MUCHISIMO MAMACITA VICTORIA - EL ÚLTIMO SHOW PARA TI 😞😞 ♬ sonido original - ZhakitaMix

“Tú me diste este don, el de hacer reír a la gente; el día de hoy estoy triste, soy un payaso que llora por dentro, por eso, mamita, para ti hasta el cielo, mamita Victoria”. Los presentes se secaban las lágrimas mientras escuchaban al conmovido artista.

Enseguida lo aplaudieron mientras caminaba a su encuentro con el cuerpo de su progenitora. Finalmente, en el clip que dura 1 minuto con 18 segundos, el hombre aparece llorando sobre la urna.

A llorar

Los comentarios coincidieron en que el material es una auténtica “bomba lacrimógena” ya que es muy difícil no llorar al verlo. “Qué valiente! yo ni siquiera podría hablar”; “Le juro que me dolió hasta el alma”; “El primer comediante que me hace llorar”; “Lloré, porque sentí como si fuera mi mamá la que estuvo ahí, no estoy listo para eso”; fueron parte de las opiniones dejadas en su cuenta en la red social china Tik Tok donde cuenta con más de 74 mil seguidores bajo el lema: “Humor sano para todos. Bendiciones. La humildad te hace grande”.

