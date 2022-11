Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este jueves 24 de noviembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Akaia

La paciencia es esa virtud que te ayuda a resolver ese problema que tiene a tu familia angustiada. No desesperes cuando sientas que no tienes nada qué decir, tu corazón te guiará. No dejes que el miedo te paralice. Pídele con fe al ángel Akaia para que te de fortaleza y tengas firmeza para decidir.

Tauro

Arcángel Darachiel

No dejes que tu corazón se llene de desconfianza y rencores. Eso tiene que quedar en el pasado. Tu eres un ser maravilloso y mereces rehacer tu vida con alguien que te valore. Pide al ángel Darachiel amor para sanar las heridas y amar a plenitud.

Géminis

Arcángel Dokiel

Necesitas equilibrio emocional y espiritual porque son esos dos elementos, difícilmente puedas ayudar a tu familia superar estos momentos difíciles. Debes tener fuerza de voluntad y determinación para tomar decisiones. El ángel Dokiel te da sabiduría y te ilumina el camino para seguir.

Cáncer

Arcángel Jariel

Purifica tu corazón y llénalo de amor para recibir las bendiciones que vienen en camino. Si te lo propones y eres persistente, la felicidad llegará a ti. Agradece al ángel Jariel estar allí para ti e iluminar tu camino lleno de bondad y amor.

Leo

Arcángel Ofaniel

Necesitas darle un cambio a tu vida urgente para sacudir el pasado y prepararte para un futuro de amor y humildad. En ese camino y con la actitud positiva vas a lograr avanzar. El ángel Ofaniel te ayuda con su luz divina a guiarte en el camino.

Virgo

Arcángel Omael

No permitas que el miedo te paralice, debes seguir adelante y pasar todos esos obstáculos que están frente a ti. Si caes en la desesperación no vas a avanzar, así que serénate que las cosas van a cambiar. El ángel Omael estará allí para liberar esos sentimientos negativos de tu vida.

Libra

Arcángel Yejoel

La angustia y el estrés invaden tu cuerpo y tu mente, recuerda que ese es tu templo y puede dañar tu salud. Debes tener el control de los problema y seguir adelante. Pide al ángel Yejoel paz mental y el don de la sabiduría para lograr alcanzar los objetivos.

Escorpio

Arcángel Zuriel

Tienes que hacerle caso a tu intuición porque ella es tu guía para resolver todas las situaciones que estas confrontando. Tu inteligencia y generosidad serán dos armas poderosas para avanzar. El ángel Zuriel está allí para iluminarte y guiarte en el camino.

Sagitario

Arcángel Amiel

Tienes que ser flexible y tomar decisiones que no afecten a los que están a tu alrededor. Tu fuerza de voluntad te ayudará a superar todos los obstáculos y avanzar por el camino del bien. Amiel es tu ángel y está a tu lado para darte el don de la sabiduría.

Capricornio

El arcángel Fanuel

Tu paz mental es muy importante para sanar el corazón y no permitir que los rencores sigan allí causando heridas. Ese sentimiento solo te trae amargura y tu eres un ser especial. Déjate llevar por la luz divina del ángel Fanuel que es sanadora y te da el don de la generosidad.

Acuario

Arcángel Miguel

Ese ímpetu, esa energía que tienes acumulada de rabia y sentimiento de rencor, sácalas de tu corazón y supera el pasado. La vida continúa, sea mala o buena la situación es un aprendizaje. El ángel Miguel está a tu lado para ayudarte a enfrentar los problema con fortaleza.

Piscis

Arcángel Rafael

Ya pasó ese momento de angustia y miedo que te tenía atrapada y no lograbas encontrar el camino. Ya tienes el amor que tanto deseabas, ahora consérvalo con generosidad y humildad. Rafael es tu ángel para que sanes tu corazón.