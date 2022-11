Hombre que tiene 12 esposas y 102 hijos pide ayuda porque no puede mantenerlos: “Son una gran carga”

Un hombre de Uganda pidió ayuda urgente a las autoridades porque no puede mantener a sus 12 esposas y sus 102 hijos, en una historia que se volvió viral durante las últimas horas. En ese sentido, afirmó que debido a la disminución en la producción de alimentos y los recursos limitados, no puede alimentar a su familia ya que “son una gran carga”.

La historia

Según consigna TN, citando a New Vision, Musa Hasahya reside en el distrito de Butajela en el mencionado país africano, en donde vive además con sus 567 nietos.

Al respecto, se detalló que dos de las esposas del hombre huyeron producto de la difícil situación económica, indicándose además que 98 de los hijos del hombre siguen vivos.

En ese sentido, se señaló que todas las esposas que siguen junto a Hasahya viven bajo el mismo techo. Su primer matrimonio ocurrió en 1971, cuando abandonó la escuela a los 16 años. Dos años después, tuvieron su primera hija.

“Como podía ganar algo, decidí ampliar mi familia casándome con más mujeres. Me aseguré de que se proporcionaran azadones para que cada uno de ellos labrara la tierra y produjera alimentos suficientes para mantener a la familia, ya que los suelos son fértiles”, relató.

Hanifa, su primera esposa, indicó que el hombre “tiene un corazón que escucha, nunca se apresura a tomar decisiones antes de escuchar a todas las partes. No victimiza a nadie y nos trata a todos por igual”.

Actualmente, posee más de 360 acres, asignándose tres acres a cada mujer con sus hijos. Los demás están reservados para él y cada una de sus hijas, ya que sus matrimonios podrían romperse. A los hombres en tanto no les reservó nada, ya que podrían vender sus terrenos, indicando que cada uno de ellos están capacitados para trabajar duro y poder comprar sus propias tierras.

Y pese a afirmar que tiene una buena convivencia con su familia, indicando que una vez al mes tiene asambleas para escuchar las necesidades de cada uno, señaló que está pasando por un difícil momento por lo que pidió ayuda.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar. También desaconsejo a aquellos que deseen casarse con más de cuatro esposas que no lo hagan porque las cosas no están bien”, concluyó.